كشف باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم وسط الفريق فيتينيا، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام أولمبيك ليون أمس بالدوري.

وشارك فيتينيا في هزيمة فريقه أمس أمام ليون، في اللقاء الذي انتهى لصالح الأخير بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ30 ببطولة الدوري.

تفاصيل إصابة فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان

وكان نجم الوسط البرتغالي غادر مباراة فريقه أمام ليون، في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، ليغادر ويدخل بدلا منه زائير إيمري.

وذكر النادي الفرنسي في بيان رسمي، أن فيتينيا يعاني من إلتهاب في كعب القدم اليمنى وأن اللاعب سيخضع للتأهيل والعلاج الطبي، خلال الأيام المقبلة.

وأشار النادي في بيانه، أن حالة اللاعب صاحب الـ26 عاما، سيتم تقييمها بشكل كامل في نهاية الأسبوع.

ترتيب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 63 نقطة جمعهم من 28 مباراة، خاضها الفريق بالمسابقة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق ليون المركز الثالث بجدول الترتيب، برصيد 54 نقطة جمعهم من 30 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

أرقام فيتينيا مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي 2025-2026

وظهر صاحب الـ26 عاما خلال الموسم الحالي، رفقة باريس سان جيرمان في 45 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 7 أهداف وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

