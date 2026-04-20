مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
21:00

وست هام يونايتد

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:45

فيورنتينا

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

2 0
19:00

قيصري سبور

جميع المباريات

إعلان

"تحت التقييم".. باريس سان جيرمان يكشف تفاصيل إصابة نجم وسط الفريق

كتب : يوسف محمد

06:07 م 20/04/2026 تعديل في 06:55 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    باريس سان جيرمان
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة باريس سان جيرمان وموناكو (2)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة باريس سان جيرمان وموناكو (3)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة باريس سان جيرمان وموناكو (5)
  • عرض 10 صورة
    باريس سان جيرمان
  • عرض 10 صورة
    باريس سان جيرمان
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة باريس سان جيرمان وموناكو (1)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة باريس سان جيرمان وموناكو (6)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة باريس سان جيرمان وموناكو (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم وسط الفريق فيتينيا، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام أولمبيك ليون أمس بالدوري.

وشارك فيتينيا في هزيمة فريقه أمس أمام ليون، في اللقاء الذي انتهى لصالح الأخير بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ30 ببطولة الدوري.

تفاصيل إصابة فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان

وكان نجم الوسط البرتغالي غادر مباراة فريقه أمام ليون، في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، ليغادر ويدخل بدلا منه زائير إيمري.

وذكر النادي الفرنسي في بيان رسمي، أن فيتينيا يعاني من إلتهاب في كعب القدم اليمنى وأن اللاعب سيخضع للتأهيل والعلاج الطبي، خلال الأيام المقبلة.

وأشار النادي في بيانه، أن حالة اللاعب صاحب الـ26 عاما، سيتم تقييمها بشكل كامل في نهاية الأسبوع.

ترتيب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 63 نقطة جمعهم من 28 مباراة، خاضها الفريق بالمسابقة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق ليون المركز الثالث بجدول الترتيب، برصيد 54 نقطة جمعهم من 30 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

أرقام فيتينيا مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي 2025-2026

وظهر صاحب الـ26 عاما خلال الموسم الحالي، رفقة باريس سان جيرمان في 45 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 7 أهداف وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي باريس وأولمبيك ليون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يجوز دفن المرأة والرجل في قبر واحد؟.. عضوة بالأزهر للفتوى تجيب
فتاوى متنوعة

هل يجوز دفن المرأة والرجل في قبر واحد؟.. عضوة بالأزهر للفتوى تجيب
يلقب بـ العملاق.. من هو حمد فتحي لاعب سلة المصرية للاتصالات؟
رياضة محلية

يلقب بـ العملاق.. من هو حمد فتحي لاعب سلة المصرية للاتصالات؟
إحداها عربية شهيرة.. قائمة أقوى 10 مدن في العالم
سفر وسياحة

إحداها عربية شهيرة.. قائمة أقوى 10 مدن في العالم
الزمالك يحدد موعد مباراتي اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

الزمالك يحدد موعد مباراتي اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية
"عروسة من شهرين ولسه متعينة".. تفاصيل جديدة في وفاة ممرضة داخل مستشفى
أخبار المحافظات

"عروسة من شهرين ولسه متعينة".. تفاصيل جديدة في وفاة ممرضة داخل مستشفى

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

