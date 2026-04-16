"رفض استغلال الجماهير".. أزمة أسعار تلاحق كأس العالم 2026

هاجمت حاكمة ولاية نيو جيرسي الأمريكية، ميكي شيريل، الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة لكأس العالم 2026، بسبب ارتفاع أسعار تذاكر القطارات لحضور المباريات في ملعب ميتلايف.

انتقاد جديد لكأس العالم 2026

قالت حاكمة ولاية نيو جيرسي في منشور عبر حسابه بمنصة التغريدات "إكس": "لن أُحمّل ركاب نيوجيرسي تكاليف التنقل هذه لسنوات قادمة، فهذا ليس عدلاً. يجب على الفيفا أن تدفع ثمن هذه الرحلات، ولكن إن لم تفعل، فلن أسمح باستغلال ركاب نيوجيرسي".

وتستضيف ولاية نيو جيرسي نهائي كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف، إّ سيستضيف ملعب ميتلايف ثماني مباريات بالبطولة.

Hemos heredado un acuerdo en el que la FIFA no aporta ni un solo dólar para el transporte del mundial.⁰⁰Y mientras NJ Transit se queda con una factura de 48 millones de dólares para transportar de manera segura a 40,000 fanáticos desde el estadio hacia donde vayan, la FIFA esta… pic.twitter.com/e5JvlkRGhp — Governor Mikie Sherrill (@GovSherrillNJ) April 15, 2026

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك"، أن شركة النقل في نيوجيرسي تخطط لفرض رسوم تزيد عن 100 دولار على تذكرة القطار ذهابًا وإيابًا من محطة بنسلفانيا في نيويورك إلى ملعب ميتلايف لحضور مباريات كأس العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر التذكرة التي يتم شراؤها عبر شركة "إن جيه ترانزيت" خلال كأس العالم هذا الصيف من المتوقع أن يزيد بأكثر من سبعة أضعاف عن سعرها المعتاد البالغ 12.90 دولارًا.

اقرأ أيضًا:

