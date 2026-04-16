مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
18:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
21:00

بورتو

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
21:00

بولونيا

جميع المباريات

"بالأرقام".. ماذا قدم محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا طوال مسيرته؟

كتب : محمد الميموني

12:18 ص 16/04/2026 تعديل في 12:26 ص
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح (4)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح (1)_1
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح دوري ابطال اوروبا
  • عرض 9 صورة
    89851-صلاح-مع-القاب-دوري-أبطال-أوروبا-والدوري-الإنجليزي-وكأس-العالم-للأندية-وكأس-السوبر-الأوروبي
  • عرض 9 صورة
    90696-محمد-صلاح-ولوفرين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يمتلك النجم المصري محمد صلاح، تاريخًا كبيرًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، رغم توديع البطولة أمس الثلاثاء، على يد باريس سان جيرمان من دور ربع النهائي.

وخاض نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي٬ محمد صلاح 98 مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا مع مختلف الفرق التي لعب بقميصها، سجل خلالها 50 هدفًا وقدم 21 تمريرة حاسمة، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 71 مساهمة.

مسيرة محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

عدد المباريات: 98 مباراة.

عدد الأهداف: 50 هدفاً.

التمريرات الحاسمة: 21 تمريرة.

إجمالي المساهمات التهديفية: 71 مساهمة.

ويذكر أن سيرحل محمد صلاح عن نادي ليفربول رسميًا بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

ليفربول محمد صلاح دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار

المزيد

إعلان