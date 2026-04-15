6 جولات تشعل القاع في الدوري الإنجليزي.. من ينجو من شبح الهبوط؟

اشتد صراع الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع بقاء 6 جولات على نهاية الموسم، مع وجود وولفرهامبتون وبيرنلي وتوتنهام في المراكز الأخيرة.

صراع الهبوط في الدوري الإنجليزي

تعرض توتنهام لهزيمة جديدة، في أول مباراة لروبرتو دي زيربي كمدرب للفريق، بينما حصد جميع منافسيهم في صراع الهبوط نقاطًا، في الجولة الماضية، إذ اكتسح وست هام وولفرهامبتون، وانتزع نوتنجهام فورست نقطة بصعوبة من أستون فيلا، وفاز ليدز خارج أرضه على مانشستر يونايتد لأول مرة في الدوري منذ عام 1981.

ولم يحقق توتنهام أي فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ديسمبر، وهو الآن ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة، بفارق نقطتين عن منطقة الأمان.

رقم كارثي لتوتنهام

في حالة هبوط توتنهام، سيكون الأمر للمرة الأولى منذ عام 1977، لكن لا تزال هناك ست جولات متبقية، ما يعني أن كل فريق لديه 18 نقطة متاحة.

واستعرض موقع "أوبتا" للإحصائيات، حظوظ الفرق التي تصارع على الهبوط.

توتنهام

النقاط: 30

احتمالية الهبوط: 49.1%

هناك احتمالات لبقاء توتنهام في الدوري، إذ أن منافسيه الثلاثة مرشحين للسقوط خلال الفترة المقبلة، إذ لم يحقق نوتنجهام فورست سوى فوز واحد في آخر تسع مباريات، بينما كان فوز ليدز يونايتد على ملعب أولد ترافورد يوم الاثنين هو الأول لهم في سبع مباريات.

ويعتبر وست هام في أفضل حالاته بين الفرق الأربعة، لكنه يواجه أيضاً أصعب المباريات المتبقية، وفقاً لتصنيف أوبتا.

ومن جانبه، يخوض توتنهام 3 مباريات على أرضه ضد برايتون وليدز وإيفرتون، كما سيحل ضيفاً على وولفرهامبتون متذيل الترتيب.

وست هام

النقاط: 32

احتمالية الهبوط: 39.3%

حصد وست هام سبع نقاط من آخر أربع مباريات، ولم يتفوق عليه في هذا الجانب سوى أرسنال ومانشستر سيتي وبرايتون وسندرلاند.

نوتنجهام فورست

النقاط: 33

احتمالية الهبوط: 10.1%

فرص توتنجهام فورست أقل من منافسيه، إذ لم يسجل سوى فوز واحد في آخر تسع مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه أيضا خاض أربع مباريات متتالية دون هزيمة، وتعادل مع مانشستر سيتي (بعد أن كان متأخراً في النتيجة مرتين)، وفولهام، وأستون فيلا.

ولم تستقبل سوى سبعة فرق أهدافاً أقل منهم في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (39 هدفاً).

ليدز

النقاط: 36

احتمالية الهبوط: 1.6%

عندما أجرى حاسوب أوبتا العملاق 10000 محاكاة لما تبقى من الموسم، هبط ليدز إلى الدرجة الأدنى 161 مرة فقط، إذ يشير النموذج إلى أن احتمال هبوطهم لا يتجاوز 1.6%.

تُقارب فرصة ليدز فولهام صاحب المركز الثاني عشر في تعويض فارق النقاط الثماني مع ليفربول وتجاوز سبعة فرق لإنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

كما أن ليدز لديه أسهل سلسلة مباريات من بين جميع فرق الدوري، حيث لم يواجه بعد كل من الأندية الأربعة الأخيرة في الدوري.

وبعد الفوز التاريخي الذي حققه ليدز ليلة الاثنين على ملعب أولد ترافورد، بات يفصله عن منطقة الهبوط ست نقاطـ، ويبدو أنهم بحاجة للفوز في مباراة واحدة فقط من مبارياتهم الست المتبقية، وبالنظر إلى أنهم سيستضيفون وولفرهامبتون في المباراة القادمة، فقد يمنحون آمالهم في البقاء في الدوري دفعة قوية خلال أيام قليلة.

