مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

المغرب

4 0
20:25

مدغشقر

مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

0 2
19:00

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

ويلز

0 0
21:45

غانـــا

جميع المباريات

إعلان

طارق العشري يتحدث عبر مصراوي عن ودية مصر والبرازيل

كتب : محمد الميموني

09:16 م 02/06/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    منتخب مصر (1)
  • عرض 5 صورة
    منتخب مصر (2)
  • عرض 5 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 5 صورة
    منتخب مصر (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث طارق العشري، المدير الفني السابق لفريق فاركو، عن مباراة منتخب مصر والبرازيل الودية التي ستقام الأسبوع المقبل، استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة، المكسيك، كندا.

تصريحات طارق العشري عن مباراة مصر والبرازيل الودية

أكد طارق العشري في تصريحات لمصراوي، أن مباراة مصر والبرازيل مهمة للوقوف على التشكيلة الرئيسية للمنتخب.

مشيرًا أنها تجربة قوية أمام منتخب كبير قبل ضربة البداية في المونديال، ومطلوب تقديم أداء جيد خاصة من الناحية الفنية والمعنوية".

موعد مباراة مصر والبرازيل

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب البرازيل يوم الأحد المقبل الموافق 7 يونيو، في مباراة ودية استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2026.

وتقام المباراة في تمام الساعة 1 صباحًا على ملعب "هنتنجتون بانك فيلد" بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية.

يذكر أن يقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

اقرأ ايضًا:

موعد مباراة مصر والبرازيل الودية قبل انطلاق كأس العالم

مصدر يكشف تفاصيل عرض الأهلي الأخير لـ كوكا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم منتخب مصر طارق العشري

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

هاني فرحات عن أغنية "بحرية": شيرين مطالبة بتعويض جمهورها
زووم

هاني فرحات عن أغنية "بحرية": شيرين مطالبة بتعويض جمهورها
الذكاء الاصطناعي يتوقع فرص منتخب مصر في التتويج بمونديال 2026
رياضة عربية وعالمية

الذكاء الاصطناعي يتوقع فرص منتخب مصر في التتويج بمونديال 2026
بالصور.. عبدالله السعيد وطارق حامد يحتفلان بالحصول على ماجستير إدارة كرة
رياضة عربية وعالمية

بالصور.. عبدالله السعيد وطارق حامد يحتفلان بالحصول على ماجستير إدارة كرة
"وضعت رقم 0 على تورتة عيد ميلادها".. ما علاقته بوفاة سهام جلال؟
زووم

"وضعت رقم 0 على تورتة عيد ميلادها".. ما علاقته بوفاة سهام جلال؟
تعرف على موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة سهام جلال
زووم

تعرف على موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة سهام جلال

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خاص.. التموين توقف صرف الخبز والسلع عن بعض المواطنين- اضغط للتفاصيل