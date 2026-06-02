تحدث طارق العشري، المدير الفني السابق لفريق فاركو، عن مباراة منتخب مصر والبرازيل الودية التي ستقام الأسبوع المقبل، استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة، المكسيك، كندا.

تصريحات طارق العشري عن مباراة مصر والبرازيل الودية

أكد طارق العشري في تصريحات لمصراوي، أن مباراة مصر والبرازيل مهمة للوقوف على التشكيلة الرئيسية للمنتخب.

مشيرًا أنها تجربة قوية أمام منتخب كبير قبل ضربة البداية في المونديال، ومطلوب تقديم أداء جيد خاصة من الناحية الفنية والمعنوية".

موعد مباراة مصر والبرازيل

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب البرازيل يوم الأحد المقبل الموافق 7 يونيو، في مباراة ودية استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2026.

وتقام المباراة في تمام الساعة 1 صباحًا على ملعب "هنتنجتون بانك فيلد" بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية.

يذكر أن يقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

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