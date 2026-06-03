ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع اندلاع أعمال قتالية جديدة في الشرق الأوسط، إذ أطلقت إيران صواريخ على الكويت والبحرين، في حين لم ‌تحرز المحادثات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة تقدما يذكر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار، أو 1.09%، إلى 97.05 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار، أو 1.08%، إلى 94.77 دولار.

وبلغ كلا المؤشرين أعلى مستوى لهما في أسبوع عند التسوية في الجلسة السابقة.

وقال ⁠الجيش الأمريكي، إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين، لكنها فشلت في إصابة أهدافها، مضيفا أن قواته شنت غارات على جزيرة قشم الإيرانية ردا على محاولات الهجوم.

وتترقب السوق أخبارا عن الحرب مع إيران، حيث تدرس طهران اتفاقا مقترحا مع الولايات المتحدة لوقف الصراع.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أمس، أن طهران لم تتواصل مع واشنطن منذ عدة أيام، على الرغم من أن ترامب قال إن المفاوضات مستمرة.

وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك "إيه.إن.زد"، إن ‌أي ⁠جهود لمعاودة فتح مضيق هرمز تواجه تحديات، مع زرع إيران ألغاما في أجزاء كبيرة من هذا الممر المائي الحيوي.

وقال هاينز: "كان هناك ارتفاع طفيف في عدد السفن التي حاولت العبور، لكن إجمالي العدد لا يزال أقل بكثير من مستويات ما ⁠قبل الصراع".

وبعد أكثر من 3 أشهر من شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، وصل الصراع إلى طريق مسدود، في ظل وقف إطلاق نار هش.

وعلى صعيد العرض، ⁠ذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت للأسبوع السابع على التوالي الأسبوع ⁠الماضي.

وقالت المصادر، إن مخزونات النفط الخام تراجعت 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مايو.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية بشأن المخزونات في الساعة "14:30 بتوقيت جرينتش" اليوم الأربعاء، وفقا لرويترز.