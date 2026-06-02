"ناس باصة لخلافات شخصية".. زوجة حسام حسن ترد على منتقديه

ردت دان آدم، زوجة حسام حسن، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، على منتقدي زوجها بسبب قائمة الفراعنة في كأس العالم 2026.

وتعرض حسام حسن لانتقادات واسعة بسبب وجود 4 حراس مرمى في قائمة منتخب مصر للمونديال، ومهاجم وحيد وهو حمزة عبد الكريم.

زوجة حسام حسن ترد على منتقديه

كتبت زوجة حسام حسن عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "بمناسبة موضوع الـ4 حراس في قائمة المنتخب وأننا المنتخب الوحيد في العالم اللي عملها، في 2021 وبالتحديد في بطولة أمم أفريقيا، كان ماسك منتخب مصر كيروش، وخد في القائمة 4 حراس، منهم 3 شاركوا بالفعل".

وأضافت: "وهم الشناوي وأبو جبل ومحمد صبحي، والـ3 تعرضوا لإصابات، أما عن محمود جاد الحارس الرابع، فهو برضه كان على وشك المشاركة بعد إصابة أبو جبل في أحد الماتشات، وده حظنا في البطولات المجمعة، احتمالية إصابة أكبر عدد من اللاعيبة، لا قدر الله، ولكن ده مركز حساس جدًا".

وواصلت: "بعد البطولة، اللي حصل أن الكل أشاد بقرار كيروش وقتها لما وصل النهائي، وأنه كان عامل حسابه في قصة مركز حراسة المرمى. اللي حصل هي وجهة نظر فنية تُحترم وعقلانية جدًا، فتمشوش ورا كلام ناس باصة لخلافات شخصية".

واختتمت: "دون أي نظر لمصلحة المنتخب في وقت حساس زي ده، ودعم قرار المدير الفني من دعم منتخب بلدك اللي رايح بطولة هي الأهم في كرة القدم، وإن شاء الله نفرح كلنا بإنجاز استثنائي، المشاركة دي وتكون للتاريخ".

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مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026



