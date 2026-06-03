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ارتفاع الدرجات مستمر.. طقس شديد الحرارة اليوم الأربعاء بالمنيا

كتب : جمال محمد

05:00 ص 03/06/2026

حالة الطقس في المنيا

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تواصل درجات الحرارة بمحافظة المنيا ارتفاعها التدريجي لليوم الرابع على التوالي، لتشهد المحافظة اليوم الأربعاء، طقساً شديد الحرارة نهاراً على كافة الأرجاء.

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد غالبية المحافظات اليوم الأربعاء طقس معتدل في الصباح الباكر، وشديد الحرارة نهاراً على كافة الأرجاء.

وتسجل درجات الحرارة بمحافظة المنيا اليوم الأربعاء، 41 درجة للعظمى، 24 درجة للصغرى، لتسود أجواء معتدلة صباحاً، وشديدة الحرارة نهاراً.

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