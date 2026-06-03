قبل مونديال 2026.. أكبر 3 انتصارات في تاريخ كأس العالم

يغيب منتخب المجر، صاحب الرقم القياسي، عن كأس العالم 2026، البطولة التي تنطلق في 11 يونيو المقبل، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وفشل منتخب المجر في التأهل لكأس العالم 2026، بعدما خرج من التصفيات الأوروبية، وفشل في العبور إلى الملحق الأوروبي.

أكبر 3 انتصارات في كأس العالم 2026

يمتلك منتخب المجر الرقم القياسي في تاريخ كأس العالم، إذ أنه حقق أكبر انتصار في تاريخ المونديال، مرتين.

وسُجِّل أكبر انتصار في تاريخ مباريات كأس العالم بفارق تسعة أهداف، حيث حققته المجر في نسخة عام 1954، قبل أن يتكرر نفس الفارق من قبل يوغوسلافيا في عام 1974، ثم المجر مجددًا في عام 1982.

واكتسح منتخب المجر منتخب كوريا الجنوبية، بنتيجة 9-0، وسجل بيتر بالوتاش وفيرنتس بوشكاش هدفين لكل منهما، بينما أحرز ساندور كوتشيس هاتريك.

ثم كررت يوغوسلافيا نفس النتيجة حين اكتسحت زائير 9-0 في غلزنكيرشن بعد 20 عامًا، حيث تألق دراغان دزاجيتش ودوشان باييفيتش، وبعد ذلك، عادت المجر لتسحق السلفادور 10-1 في إلتشي عام 1982، في مباراة سجل فيها لازلو كيس هاتريك تاريخي بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء.

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مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026



