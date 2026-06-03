مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

الدنمارك

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

مباريات ودية - منتخبات

بولندا

- -
21:45

نيجيريا

مباريات ودية - منتخبات

لوكسمبرج

- -
21:45

إيطاليا

جميع المباريات

إعلان

قبل مونديال 2026.. أكبر 3 انتصارات في تاريخ كأس العالم

كتب : هند عواد

01:26 ص 03/06/2026

منتخب المجر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يغيب منتخب المجر، صاحب الرقم القياسي، عن كأس العالم 2026، البطولة التي تنطلق في 11 يونيو المقبل، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وفشل منتخب المجر في التأهل لكأس العالم 2026، بعدما خرج من التصفيات الأوروبية، وفشل في العبور إلى الملحق الأوروبي.

أكبر 3 انتصارات في كأس العالم 2026

يمتلك منتخب المجر الرقم القياسي في تاريخ كأس العالم، إذ أنه حقق أكبر انتصار في تاريخ المونديال، مرتين.
وسُجِّل أكبر انتصار في تاريخ مباريات كأس العالم بفارق تسعة أهداف، حيث حققته المجر في نسخة عام 1954، قبل أن يتكرر نفس الفارق من قبل يوغوسلافيا في عام 1974، ثم المجر مجددًا في عام 1982.

واكتسح منتخب المجر منتخب كوريا الجنوبية، بنتيجة 9-0، وسجل بيتر بالوتاش وفيرنتس بوشكاش هدفين لكل منهما، بينما أحرز ساندور كوتشيس هاتريك.
ثم كررت يوغوسلافيا نفس النتيجة حين اكتسحت زائير 9-0 في غلزنكيرشن بعد 20 عامًا، حيث تألق دراغان دزاجيتش ودوشان باييفيتش، وبعد ذلك، عادت المجر لتسحق السلفادور 10-1 في إلتشي عام 1982، في مباراة سجل فيها لازلو كيس هاتريك تاريخي بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. عبدالله السعيد وطارق حامد يحتفلان بالحصول على ماجستير إدارة كرة القدم

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المجر كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ترحيل صبري نخنوخ للسجن
حوادث وقضايا

ترحيل صبري نخنوخ للسجن

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء
أخبار مصر

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء
بمبادرة الإمام الأكبر.. الأزهر يكشف تفاصيل إنهاء "ثأر جريمة أبنوب": عفو
أخبار مصر

بمبادرة الإمام الأكبر.. الأزهر يكشف تفاصيل إنهاء "ثأر جريمة أبنوب": عفو
تعرف على موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة سهام جلال
زووم

تعرف على موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة سهام جلال
مخاطر استبدال وجبة العشاء بالفاكهة.. أبرزها ارتفاع السكر
نصائح طبية

مخاطر استبدال وجبة العشاء بالفاكهة.. أبرزها ارتفاع السكر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - حبس صبري نخنوخ 4 أيام على ذمة التحقيق
خاص.. التموين توقف صرف الخبز والسلع عن بعض المواطنين- اضغط للتفاصيل