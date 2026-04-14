يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم 14 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، أنه من المتوقع أن يظهر النجم المصري محمد صلاح بشكل أساسي مع ليفربول، في مباراة اليوم الثلاثاء أمام باريس سان جيرمان.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: فريمبونج، كوناتي، فان دايك، كيركيز

خط الدفاع: ريان جرافينبيرج، ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح، فلوريان فيرتز وهوجو إكيتيكي

نتيجة مباراة الذهاب بين ليفربول وباريس سان جيرمان

وكانت مباراة الذهاب، التي جمعت بين ليفربول وباريس سان جيرمان الأسبوع الماضي، انتهت لصالح الفريق الفرنسي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "حديقة الأمراء" بفرنسا.

والجدير بالذكر، أن فريق ليفربول كان قد تمكن من تحقيق الفوز في المباراة الماضية على حساب فولهام، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

