أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعديل قراره بشأن قائمة المحظورات في كأس العالم 2026، منها إدخال زجاجات المياه.

فيفا يتراجع عن قراره

تراجع فيفا عن قراره، بالسماح للجماهير بإدخال زجاجة مياه واحدة مختومة من المصنع ومخصصة للاستخدام مرة واحدة إلى ملاعب مونديال 2026.

وكان فيفا أعلن قبل أيام قليلة، حظر إدخال جميع أنواع الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام إلى مباريات كأس العالم، لأسباب أمنية، مما تسبب في موجه غضب واسعة بين الجماهير.

وأوضح فيفا، أن المشجعين سيسمح لهم بحمل زجاجة بلاستيكية واحدة، بسعة لا تتجاوز (600 مل)، بينما تظل الزجاجات الصلبة أو القابلة لإعادة الاستخدام ضمن قائمة المحظورات.

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