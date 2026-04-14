الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
21:00

باريس سان جيرمان

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الإسماعيلي

جميع المباريات

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

05:00 ص 14/04/2026

ليفربول وباريس سان جيرمان

يستضيف فريق ليفربول نظيره باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

نتيجة مباراة ذهاب ليفربول وباريس سان جيرمان

ويذكر أن انتهت مباراة ذهاب باريس سان جيرمان أمام ليفربول، بفوز الفريق الباريسي بهدفين دون رد التي أقيمت على ملعب بارك دي برانس.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1"

والجدير بالذكر أن من سيفوز في مجموع المباراتين سوف يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليلاقي الفائز من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.

فيديو قد يعجبك



الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب
إنشاء مجلس أعلى للأسرة.. "مستقبل وطن" يتقدم بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية
"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور
محمود حفيد سيد زيان: "جدي رفض الواسطة وترك الهندسة من أجل الفن"
إعلام عبري: اجتماع مرتقب غدًا بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل في واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو