يستضيف فريق ليفربول نظيره باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

نتيجة مباراة ذهاب ليفربول وباريس سان جيرمان

ويذكر أن انتهت مباراة ذهاب باريس سان جيرمان أمام ليفربول، بفوز الفريق الباريسي بهدفين دون رد التي أقيمت على ملعب بارك دي برانس.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1"

والجدير بالذكر أن من سيفوز في مجموع المباراتين سوف يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليلاقي الفائز من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.