أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، عن موعد إجراء اختبارات أنظمة الحماية من أخطار الحريق بالمركز التجاري بمنطقة عدلي منصور، والمقرر تنفيذها اليوم الثلاثاء، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا.

إجراءات لتعزيز السلامة والحماية المدنية

أوضحت الهيئة، في بيان لها، أن هذه الاختبارات تأتي في إطار تطبيق إجراءات الحماية المدنية، وحرصًا على ضمان أعلى مستويات السلامة والأمان للركاب والمترددين على المنطقة.

وناشدت "هيئة الأنفاق" المواطنين القاطنين بمحيط منطقة عدلي منصور، عدم القلق حال ملاحظة تصاعد دخان أو انبعاث روائح تشبه الحريق خلال فترة إجراء الاختبارات، مؤكدة أن ذلك أمر طبيعي ضمن إجراءات التشغيل التجريبي لأنظمة السلامة.

