حقق فريق ليدز يونايتد فوزا مهما على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين في الدوري الإنجليزي.

تفاصيل مباراة مانشستر يونايتد وليدز

وتألق نوا أوكافور لاعب ليدز يونايتد في المباراة ليسجل هدفي القاء في الدقيقة 5، والدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.

بينما أحرز هدف مانشستر يونايتد الوحيد في المباراة اللاعب كاسيميرو في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 56، بسبب التدخل العنيف على لاعب ليدز يونايتد.

ترتيب ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد

وبهذا الفوز رفع ليدز يونايتد نقاطه إلى 36 نقطة ليحتل المركز الخامس عشر بالدوري، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 55 نقطة ليحتل المركز الثالث بالدوري.