أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنها أثارت في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة "الأضرار الكارثية التي قد تلحق بمنطقة الخليج بأكملها إن تعرضت محطة بوشهر النووية للهجوم".

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمه مهاجراني: "منطقة الخليج بأكملها ستواجه أضرارا جسيمة لا يمكن تصورها".

أضافت أن قصف محطة بوشهر هو أحد المواضيع التي بدأت إيران بطرحها في المحافل الدولية، بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أبلغت عن 3 حوادث سقوط قذائف في محيط المحطة بوشهر في مارس.

أفادت السلطات الإيرانية، أنه جرى استهداف المحطة للمرة الرابعة، ما أدى إلى مقتل شخص وأضرار مادية وتحذيرات من كارثة إقليمية.

ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى أقصى درجات ضبط النفس لتجنب خطر حادث نووي، وفقا لروسيا اليوم.