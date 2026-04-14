حال تعرض بوشهر النووية للهجوم.. إيران تُحذر من كارثة تلوح في منطقة الخليج

كتب : مصراوي

07:25 ص 14/04/2026

محطة بوشهر النووية الإيرانية

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنها أثارت في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة "الأضرار الكارثية التي قد تلحق بمنطقة الخليج بأكملها إن تعرضت محطة بوشهر النووية للهجوم".

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمه مهاجراني: "منطقة الخليج بأكملها ستواجه أضرارا جسيمة لا يمكن تصورها".

أضافت أن قصف محطة بوشهر هو أحد المواضيع التي بدأت إيران بطرحها في المحافل الدولية، بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أبلغت عن 3 حوادث سقوط قذائف في محيط المحطة بوشهر في مارس.

أفادت السلطات الإيرانية، أنه جرى استهداف المحطة للمرة الرابعة، ما أدى إلى مقتل شخص وأضرار مادية وتحذيرات من كارثة إقليمية.

ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى أقصى درجات ضبط النفس لتجنب خطر حادث نووي، وفقا لروسيا اليوم.

بوشهر النووية محطة بوشهر النووية تعرض محطة بوشهر النووية للهجوم إيران النووي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور
حوادث وقضايا

"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور

اقتراح فيفا يثير الجدل.. هل تنضم إيطاليا لمجموعة مصر في المونديال؟
رياضة محلية

اقتراح فيفا يثير الجدل.. هل تنضم إيطاليا لمجموعة مصر في المونديال؟
مع طبق الفسيخ.. لقاء سويدان تحتفل بأعياد شم النسيم والربيع
زووم

مع طبق الفسيخ.. لقاء سويدان تحتفل بأعياد شم النسيم والربيع
الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب
أخبار مصر

الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب
كسر حصار ترامب.. ناقلة النفط "إلبيس" الخاضعة للعقوبات الأمريكية تعبر مضيق
شئون عربية و دولية

كسر حصار ترامب.. ناقلة النفط "إلبيس" الخاضعة للعقوبات الأمريكية تعبر مضيق

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو