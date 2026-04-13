الدوري المصري

مودرن سبورت

17:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

21:00

باريس سان جيرمان

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

20:00

زد

إعلان

أول تعليق من كيروش بعد تعيينه مدربًا لمنتخب غانا

كتب : محمد عبد الهادي

11:21 م 13/04/2026 تعديل في 11:25 م

كارلوش كيروش

عبر المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، عن سعادته بتوليه القيادة الفنية لمنتخب غانا، مؤكدًا رغبته في تحقيق طموح الجماهير الغانية.

تصريحات كارلوس كيروش مدرب غانا

قال كيروش في رسالة نشرها الحساب الرسمي لمنتخب غانا عبر منصة "إكس": "أعزائي جميعًا، أبدأ هذه المرحلة الجديدة مع المنتخب الوطني الغاني لكرة القدم بشعور عميق من الامتنان للاتحاد الغاني لكرة القدم، وبقدر كبير من المسؤولية والتواضع".

وتابع: "لقد منحتني كرة القدم مسيرة مليئة بالتحديات والدروس والتجارب التي لا تُنسى في مختلف أنحاء العالم، واليوم، أقبل هذه المهمة بنفس الشغف والالتزام اللذين صاحَباني طوال مسيرتي".

وواصل كيروش: "غانا بلد يزخر بالمواهب، ويفتخر بتاريخه وروحه الكروية، أتيت باحترام لتاريخه وثقة في مستقبله، معًا، بروح الوحدة والانضباط والطموح، سنعمل على تلبية تطلعات أمة كروية عظيمة.

واختتم: "هذه ليست مجرد وظيفة، بل مهمة، وأنا مستعد لتقديم كل ما أملكه من خبرة ومعرفة مرة أخرى، في خدمة اللعبة وإسعاد الجماهير".

كارلوس كيروش منتخب غانا

نجوم الفن يستمتعون بـ شم النسيم ويهنئون الأقباط بمناسبة عيد القيامة
إعلام عبري: اجتماع مرتقب غدًا بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل في واشنطن
الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب
"متحمس لرحلة العودة".. وسام أبو علي يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي
إنشاء مجلس أعلى للأسرة.. "مستقبل وطن" يتقدم بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية
إعلان

