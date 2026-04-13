عبر المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، عن سعادته بتوليه القيادة الفنية لمنتخب غانا، مؤكدًا رغبته في تحقيق طموح الجماهير الغانية.

تصريحات كارلوس كيروش مدرب غانا

قال كيروش في رسالة نشرها الحساب الرسمي لمنتخب غانا عبر منصة "إكس": "أعزائي جميعًا، أبدأ هذه المرحلة الجديدة مع المنتخب الوطني الغاني لكرة القدم بشعور عميق من الامتنان للاتحاد الغاني لكرة القدم، وبقدر كبير من المسؤولية والتواضع".

وتابع: "لقد منحتني كرة القدم مسيرة مليئة بالتحديات والدروس والتجارب التي لا تُنسى في مختلف أنحاء العالم، واليوم، أقبل هذه المهمة بنفس الشغف والالتزام اللذين صاحَباني طوال مسيرتي".

وواصل كيروش: "غانا بلد يزخر بالمواهب، ويفتخر بتاريخه وروحه الكروية، أتيت باحترام لتاريخه وثقة في مستقبله، معًا، بروح الوحدة والانضباط والطموح، سنعمل على تلبية تطلعات أمة كروية عظيمة.

واختتم: "هذه ليست مجرد وظيفة، بل مهمة، وأنا مستعد لتقديم كل ما أملكه من خبرة ومعرفة مرة أخرى، في خدمة اللعبة وإسعاد الجماهير".

