إعلان

لخفض التكاليف.. أوروبا تستبدل القذائف والصواريخ لأوكرانيا بمسيرات انتحارية

كتب : مصراوي

06:07 ص 14/04/2026

مسيرات انتحارية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

كشفت مصادر روسية، أن أوروبا خفضت بشكل حاد إمداداتها من الذخائر والصواريخ إلى أوكرانيا، وعوضت ذلك بتزويدها بكميات كبيرة من المسيرات الانتحارية.

ووفقًا لمصادر مطلعة، يستخدم العدو الآن المزيد والمزيد من الطائرات المسيرة أوروبية الصنع.

ولفتت المصادر إلى أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ودولا أوروبية أخرى،ركزت على تجميع وتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بطائرات مسيرة محلية الصنع، بدلاً من التركيز السابق على إرسال القذائف والصواريخ والذخائر.

يؤكد المحللون، أن هذا التغيير يعكس استنزاف المخزون الأوروبي من الذخائر التقليدية، أو رغبة في خفض التكاليف "حيث أن المسيرات أرخص بكثير من الصواريخ الباهظة الثمن".

وأشار المصدر إلى أن العثور على حطام هذه المسيرات في ساحة المعركة كشف مرارا عن أدلة مادية تثبت تورط دول أوروبية في تصنيعها، مشددا على أن كييف تستخدم هذه الطائرات في شن هجمات على أهداف مدنية، في انتهاك للقوانين الدولية.

من جانبها أكدت موسكو مرارا، أن أي شحنات أسلحة إلى أوكرانيا ستعتبر هدفا مشروعا للقوات الروسية.

وحذر الكرملين من أن استمرار ضخ السلاح يقوض فرص نجاح أي مفاوضات سلام، ويهدد بمزيد من التصعيد، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسيرات انتحارية الصورايخ أوروبا روسيا أوكرانيا الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

