نجح نادي السد القطري في حجز مقعده بالدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، بعدما تفوق على الهلال السعودي بركلات الترجيح، عقب مباراة مثيرة جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وانتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي 3-3، ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية التي لم تشهد أي تغيير في النتيجة، قبل أن تحسم المواجهة عبر ركلات الترجيح لصالح الفريق القطري، الذي تأهل إلى دور الـ8.

تفاصيل مباراة الهلال والسد

وسجل أهداف فريق الهلال كلا من: ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 29، سالم الدوسري في الدقيقة 55، ماركوس ليوناردو في الدقيقة 67.

وأحرز أهداف السد كلا من: كلاودينهو في الدقيقة 36، رافا موخيكا في الدقيقة 58، روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 70.

ولم يتمكن الفريقان من حسم اللقاء خلال الوقت المتبقي أو في الأشواط الإضافية، رغم المحاولات المتبادلة، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الحسم، ابتسمت الكفة لصالح السد، بعدما سجل له كل من سوبيا، كلاودينيو، رافا موجيكا، وأكرم عفيف.

في حين أهدر الهلال ركلتين عن طريق كريم بنزيما وسايمون، ليودع البطولة، ويصعد السد إلى الدور ربع النهائي.