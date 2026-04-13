إعلان

بعد انتهاء الجولة الـ 32.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

كتب : محمد عبد السلام

11:11 م 13/04/2026

الدوري الإنجليزي

أقيمت اليوم الاثنين آخر مباراة ضمن مواجهات الجولة الـ 32 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وشهدت مواجهات الجولة الـ32 منافسات قوية، ونتائج مفاجأة كما اعتدنا على مباريات الدوري الإنجليزي.

وشهدت اليوم الاثنين ختام الجولة الـ32 بمباراة جمعت بين مانشستر يونايتد وليدز يونايتد، الذي انتهت بخسارة مانشستر بهدفين دون مقابل هدف.

ولا يزال أرسنال يحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، فيما يلحقه مانشستر سيتي برصيد 64 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

1- أرسنال - 70 نقطة

2- مانشستر سيتي - 64 نقطة

3- مانشستر يونايتد - 55 نقطة

4- أستون فيلا - 55 نقطة

5- ليفربول - 52 نقطة

6- تشيلسي - 48 نقطة

7- برينتفورد - 47 نقطة

8- إيفرتون - 47 نقطة

9- برايتون - 46 نقطة

10- سندرلاند - 46 نقطة

11- بورنموث - 45 نقطة

12 - فولهام - 44 نقطة

13- كريستال بالاس - 42 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد - 42 نقطة

15- ليدز يونايتد - 36 نقطة

16- نوتنجهام - 33 نقطة

17- وست هام - 32 نقطة

18- توتنهام - 30 نقطة

19- بيرنلي - 20 نقطة

20- وولفرهامبتون - 17 نقطة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري الإنجليزي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليفربول

فيديو قد يعجبك



"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور
حوادث وقضايا

"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور

الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب
أخبار مصر

الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب
"قوة مذهلة في عالم الترفيه".. زاك سنايدر مع تركي آل الشيخ في أحدث ظهور
أجنبي

"قوة مذهلة في عالم الترفيه".. زاك سنايدر مع تركي آل الشيخ في أحدث ظهور
ترامب: إيران تلاشت تماما عسكريا ومن يروج لغير ذلك ينشر أخبارا زائفة
شئون عربية و دولية

ترامب: إيران تلاشت تماما عسكريا ومن يروج لغير ذلك ينشر أخبارا زائفة
ميلوني: الانتقادات التي وجهها ترامب لبابا الفاتيكان غير مقبولة
شئون عربية و دولية

ميلوني: الانتقادات التي وجهها ترامب لبابا الفاتيكان غير مقبولة

إعلان

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو