أقيمت اليوم الاثنين آخر مباراة ضمن مواجهات الجولة الـ 32 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وشهدت مواجهات الجولة الـ32 منافسات قوية، ونتائج مفاجأة كما اعتدنا على مباريات الدوري الإنجليزي.

وشهدت اليوم الاثنين ختام الجولة الـ32 بمباراة جمعت بين مانشستر يونايتد وليدز يونايتد، الذي انتهت بخسارة مانشستر بهدفين دون مقابل هدف.

ولا يزال أرسنال يحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، فيما يلحقه مانشستر سيتي برصيد 64 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

1- أرسنال - 70 نقطة

2- مانشستر سيتي - 64 نقطة

3- مانشستر يونايتد - 55 نقطة

4- أستون فيلا - 55 نقطة

5- ليفربول - 52 نقطة

6- تشيلسي - 48 نقطة

7- برينتفورد - 47 نقطة

8- إيفرتون - 47 نقطة

9- برايتون - 46 نقطة

10- سندرلاند - 46 نقطة

11- بورنموث - 45 نقطة

12 - فولهام - 44 نقطة

13- كريستال بالاس - 42 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد - 42 نقطة

15- ليدز يونايتد - 36 نقطة

16- نوتنجهام - 33 نقطة

17- وست هام - 32 نقطة

18- توتنهام - 30 نقطة

19- بيرنلي - 20 نقطة

20- وولفرهامبتون - 17 نقطة