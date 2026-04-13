الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

2 1
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 2
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

1 0
16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

3 3
20:00

السد القطري

هازارد يتغنى بمحمد صلاح ويوضح سر تراجع مستواه

كتب : محمد عبد الهادي

09:55 م 13/04/2026

هازارد ومحمد صلاح

تحدث النجم البلجيكي إدين هازارد، عن تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم، مقارنة بالأعوام السابقة.

تصريحات هازارد عن محمد صلاح

قال هازارد في تصريحات نقلها موقع sportskeeda: " أري أن تراجع مستوى محمد صلاح أمرًا طبيعيًا، خاصة مع تقدمنا في السن حيث تقل قوتنا البدنية".

وتابع: "ليفربول يعاني هذا الموسم وليس محمد صلاح بمفرده، وكنت سعيدًا لعودته للتسجيل هذا الأسبوع".

وأردف هازارد: "صلاح لاعب رائع، لعبنا مع بعض سويًا، وعندما تضع معايير عالية لسنوات طويلة، يصبح من الصعب المحافظة عليها".

إقرأ أيضًا:
مصدر يحسمها.. هل يرفض الأهلي انضمام لاعبيه للمنتخب قبل الأجندة الدولية؟

رسميًا.. رابطة الأندية تعلن إيقاف حسين الشحات أمام بيراميدز

من هي "جدة دورداش"؟ ولماذا منحها ترامب 100 دولار وجعلها تشارك في مؤتمره
13 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا تصادم سيارة أجرة ونقل بكفر الشيخ
"متحمس لرحلة العودة".. وسام أبو علي يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي
خالد أبو بكر يدعو لنظام مزدوج لعقود الزواج في مصر.. ما القصة؟
"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور
