تحدث النجم البلجيكي إدين هازارد، عن تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم، مقارنة بالأعوام السابقة.

تصريحات هازارد عن محمد صلاح

قال هازارد في تصريحات نقلها موقع sportskeeda: " أري أن تراجع مستوى محمد صلاح أمرًا طبيعيًا، خاصة مع تقدمنا في السن حيث تقل قوتنا البدنية".

وتابع: "ليفربول يعاني هذا الموسم وليس محمد صلاح بمفرده، وكنت سعيدًا لعودته للتسجيل هذا الأسبوع".

وأردف هازارد: "صلاح لاعب رائع، لعبنا مع بعض سويًا، وعندما تضع معايير عالية لسنوات طويلة، يصبح من الصعب المحافظة عليها".

