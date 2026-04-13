يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي غدا الثلاثاء، نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2025-2026.

ويحل فريق ليفربول ضيفا غدا الثلاثاء 14 أبريل الجاري، على ملعب "أنفيلد"، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

نتيجة مباراة الذهاب بين ليفربول وباريس سان جيرمان

وكان فريق باريس سان جيرمان، حقق الفوز على حساب نظيره ليفربول، في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، على ملعب "حديقة الأمراء".

تاريخ مواجهات ليفربول وباريس سان جيرمان

وتعد مباراة الغد هى المواجهة رقم 8، التي تجمع بين الفريقين في كافة البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 7 لقاءات من قبل بمختلف المنافسات والمسابقات.

وتشهد مواجهات الفريقين معا تفوقا للفريق الفرنسي، حيث تمكن باريس من تحقيق الفوز في 4 مباريات من قبل، تلقى الهزيمة في مباراتين فقط.

وخلال 7 مواجهات سابقة، سجل لاعبو باريس سان جيرمان 14 هدفا في مرمى ليفربول، فيما تلقت شباكهم 8 أهداف.

ويحتل نجم ليفربول السابق جيمس ميلنر صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، برصيد هدفين.

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

ومن المقرر إقامة مباراة ليفربول أمام باريس سان جيرمان الفرنسي غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أنفيلد" معقل فريق ليفربول.

