الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

2 1
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 2
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

1 0
16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

3 3
20:00

السد القطري

"قبل مباراة الغد".. تاريخ مواجهات ليفربول وباريس سان جيرمان الفرنسي

كتب : يوسف محمد

08:53 م 13/04/2026
    ليفربول وباريس سان جيرمان
    محمد صلاح نجم ليفربول
    ليفربول
    فريق ليفربول
    محمد صلاح بمران ليفربول
    لاعبي ليفربول (1)
    محمد صلاح لاعب ليفربول
    محمد صلاح من مباراة ليفربول وجالاتا سراي

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي غدا الثلاثاء، نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2025-2026.

ويحل فريق ليفربول ضيفا غدا الثلاثاء 14 أبريل الجاري، على ملعب "أنفيلد"، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

نتيجة مباراة الذهاب بين ليفربول وباريس سان جيرمان

وكان فريق باريس سان جيرمان، حقق الفوز على حساب نظيره ليفربول، في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، على ملعب "حديقة الأمراء".

تاريخ مواجهات ليفربول وباريس سان جيرمان

وتعد مباراة الغد هى المواجهة رقم 8، التي تجمع بين الفريقين في كافة البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 7 لقاءات من قبل بمختلف المنافسات والمسابقات.

وتشهد مواجهات الفريقين معا تفوقا للفريق الفرنسي، حيث تمكن باريس من تحقيق الفوز في 4 مباريات من قبل، تلقى الهزيمة في مباراتين فقط.

وخلال 7 مواجهات سابقة، سجل لاعبو باريس سان جيرمان 14 هدفا في مرمى ليفربول، فيما تلقت شباكهم 8 أهداف.

ويحتل نجم ليفربول السابق جيمس ميلنر صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، برصيد هدفين.

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

ومن المقرر إقامة مباراة ليفربول أمام باريس سان جيرمان الفرنسي غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أنفيلد" معقل فريق ليفربول.

ليفربول وباريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا نادي ليفربول

أزمات مالية وخلافات عاطفية.. 3 أبراج الأسوأ حظا الفترة المقبلة
أزمات مالية وخلافات عاطفية.. 3 أبراج الأسوأ حظا الفترة المقبلة

رياضة عربية وعالمية

شئون عربية و دولية

أخبار مصر

علاقات

