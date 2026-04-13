الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

2 1
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 2
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

1 0
16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

3 3
20:00

السد القطري

إعلان

قبل الصدام المرتقب.. استياء فليك من أرضية ملعب أتليتكو مدريد.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد السلام

09:40 م 13/04/2026

هانزي فليك

أبدى الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، اعتراضه على بعض الأمور التنظيمية قبل المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

ويستعد برشلونة لملاقاة أتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء، في إياب ربع نهائي البطولة، في محاولة لتعويض خسارته ذهابًا بنتيجة 2-0 على ملعب كامب نو.

شكوى هانزي فليك

وقبل انطلاق الحصة التدريبية للفريق، حرص فليك على توجيه شكوى إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بسبب حالة أرضية الملعب المخصص للتدريب.

وبحسب ما أظهرته صور نشرتها صحيفة "إل ديس ماركي"، توجه مدرب برشلونة إلى مندوبي "يويفا" وأشار إلى أجزاء من أرضية الملعب، معبرًا عن عدم رضاه، دون أن يتضح ما إذا كان السبب يتعلق بطول العشب أو بجفافه.

وجاء تحرك فليك بشكل هادئ، حيث سعى إلى توضيح موقفه قبل أكثر من 24 ساعة من المباراة الحاسمة أمام أتلتيكو مدريد.

ويدخل برشلونة اللقاء بشعار تعويض نتيجة الذهاب، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

ومن المنتظر أن يواجه المتأهل من هذه المواجهة الفائز من لقاء أرسنال وسبورتنج لشبونة في نصف النهائي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هانزي فليك برشلونة دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



من هي "جدة دورداش"؟ ولماذا منحها ترامب 100 دولار وجعلها تشارك في مؤتمره
من هي "جدة دورداش"؟ ولماذا منحها ترامب 100 دولار وجعلها تشارك في مؤتمره
إعلام عبري: اجتماع مرتقب غدًا بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل في واشنطن
إعلام عبري: اجتماع مرتقب غدًا بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل في واشنطن

الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة
الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة
خلال احتفالات شم النسيم.. مصرع فتاتين غرقًا داخل حوض مزرعة بالشرقية
خلال احتفالات شم النسيم.. مصرع فتاتين غرقًا داخل حوض مزرعة بالشرقية
"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور
"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور

إعلان

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو