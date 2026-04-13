أبدى الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، اعتراضه على بعض الأمور التنظيمية قبل المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

ويستعد برشلونة لملاقاة أتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء، في إياب ربع نهائي البطولة، في محاولة لتعويض خسارته ذهابًا بنتيجة 2-0 على ملعب كامب نو.

شكوى هانزي فليك

وقبل انطلاق الحصة التدريبية للفريق، حرص فليك على توجيه شكوى إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بسبب حالة أرضية الملعب المخصص للتدريب.

وبحسب ما أظهرته صور نشرتها صحيفة "إل ديس ماركي"، توجه مدرب برشلونة إلى مندوبي "يويفا" وأشار إلى أجزاء من أرضية الملعب، معبرًا عن عدم رضاه، دون أن يتضح ما إذا كان السبب يتعلق بطول العشب أو بجفافه.

وجاء تحرك فليك بشكل هادئ، حيث سعى إلى توضيح موقفه قبل أكثر من 24 ساعة من المباراة الحاسمة أمام أتلتيكو مدريد.

ويدخل برشلونة اللقاء بشعار تعويض نتيجة الذهاب، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

ومن المنتظر أن يواجه المتأهل من هذه المواجهة الفائز من لقاء أرسنال وسبورتنج لشبونة في نصف النهائي.