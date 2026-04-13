شهدت محافظة الفيوم حادثًا مأساويًا في الساعات الأولى من صباح يوم شم النسيم، أسفر عن مصرع شاب وإصابة ابن عمه بإصابات خطيرة، قبل أن يلفظ الأخير أنفاسه مساء اليوم متأثرًا بإصابته، إثر حادث تصادم مروع.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق بني سويف/الفيوم الزراعي أمام قرية هوارة عدلان، بين دراجة نارية وسيارة ميكروباص.

وأسفر الحادث عن مصرع الشاب “محمد مصطفى عيد” 17 عامًا، وإصابة ابن عمه “محمد خالد عيد” 18 عامًا، وهما مقيمان بقرية اللاهون التابعة لمركز الفيوم.

ملابسات الواقعة

وأوضحت التحريات أن الشاب المصاب كان يقود الدراجة النارية بسرعة زائدة وبرفقته ابن عمه، وأثناء محاولتهما تفادي سيارة ميكروباص، وقع التصادم، ما أدى إلى إصابتهما بإصابات بالغة.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى القصر العيني بالقاهرة نظرًا لخطورة حالته، إلا أنه توفي مساء اليوم متأثرًا بإصابته، ليلحق بابن عمه الذي توفي في موقع الحادث.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما كلفت المباحث الجنائية بسرعة استكمال التحريات حول ملابسات الحادث.