أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أنه لم يحسم بعد التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

ويستضيف أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة غد الثلاثاء على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، في مباراة حاسمة يسعى خلالها الفريقان لحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

تصريحات دييجو سيميوني

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي: مشاركة أوبلاك لم أستقر على التشكيل حتى الآن، وسأبلغ اللاعبين بالاختيارات النهائية في فندق الإقامة عند الساعة السابعة.

وأضاف: أنا مقتنع بما يجب علينا فعله، وهدفنا واضح وهو التأهل، وسنخوض المباراة من أجل تحقيق ذلك.

وتابع: كل التصورات المسبقة عن المباراة قد لا تكون دقيقة، فبمجرد انطلاق اللقاء تتغير كل الحسابات، ويبقى الأهم هو الإيمان والقتال حتى النهاية.

وأكمل: "لا أفكر في التحكيم، فالمهمة صعبة على الحكام خاصة في هذه المرحلة المتقدمة من البطولة، لكن تركيزي بالكامل منصب على فريقي.

واختتم حديثه قائلا: "سنلعب المباراة بنفس الروح التي اعتدنا عليها في مبارياتنا على ملعبنا منذ بداية مشواري مع الفريق.

ويذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد على ملعب كامب نو.