الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

2 1
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 2
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

1 0
16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

3 3
20:00

السد القطري

هدفنا هو التأهل.. تصريحات سيميوني قبل مواجهة برشلونة بدوري الأبطال

كتب : محمد عبد السلام

10:14 م 13/04/2026

الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مد

أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أنه لم يحسم بعد التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

ويستضيف أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة غد الثلاثاء على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، في مباراة حاسمة يسعى خلالها الفريقان لحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

تصريحات دييجو سيميوني

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي: مشاركة أوبلاك لم أستقر على التشكيل حتى الآن، وسأبلغ اللاعبين بالاختيارات النهائية في فندق الإقامة عند الساعة السابعة.

وأضاف: أنا مقتنع بما يجب علينا فعله، وهدفنا واضح وهو التأهل، وسنخوض المباراة من أجل تحقيق ذلك.

وتابع: كل التصورات المسبقة عن المباراة قد لا تكون دقيقة، فبمجرد انطلاق اللقاء تتغير كل الحسابات، ويبقى الأهم هو الإيمان والقتال حتى النهاية.

وأكمل: "لا أفكر في التحكيم، فالمهمة صعبة على الحكام خاصة في هذه المرحلة المتقدمة من البطولة، لكن تركيزي بالكامل منصب على فريقي.

واختتم حديثه قائلا: "سنلعب المباراة بنفس الروح التي اعتدنا عليها في مبارياتنا على ملعبنا منذ بداية مشواري مع الفريق.

ويذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد على ملعب كامب نو.

دييجو سيميوني أتلتيكو مدريد برشلونة دوري أبطال أوروبا

"متحمس لرحلة العودة".. وسام أبو علي يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي
