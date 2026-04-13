أعلن مايكل كاريك المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: سيني لامينس.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ليساندرو مارتينيز، ليني يورو، لوك شو.

خط الوسط: كاسيميرو، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أماد ديالو، بنجامين سيسكو، ماتيوس كونيا.

ترتيب مانشستر يونايتد وليدز بالدوري

ويدخل مانشستر يونايتد اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، بينما يقع ليدز يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة.