مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

0 1
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 0
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

1 0
16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

1 1
20:00

السد القطري

التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد لمواجهة ليدز في الدوري

كتب : محمد عبد السلام

08:09 م 13/04/2026

مانشستر يونايتد (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مايكل كاريك المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: سيني لامينس.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ليساندرو مارتينيز، ليني يورو، لوك شو.

خط الوسط: كاسيميرو، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أماد ديالو، بنجامين سيسكو، ماتيوس كونيا.

ترتيب مانشستر يونايتد وليدز بالدوري

ويدخل مانشستر يونايتد اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، بينما يقع ليدز يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حقيقة منع الدكتور مظهر شاهين من الظهور الإعلامي بسبب برنامج كلام الناس..
أخبار مصر

حقيقة منع الدكتور مظهر شاهين من الظهور الإعلامي بسبب برنامج كلام الناس..
أبراج تتحسن أحوالها المالية وتتخلص من ديونها في أبريل
علاقات

أبراج تتحسن أحوالها المالية وتتخلص من ديونها في أبريل
محمد رمضان يشعل الأجواء من تركيا.. تعاون جديد مع مغني الراب Lvbel c5
زووم

محمد رمضان يشعل الأجواء من تركيا.. تعاون جديد مع مغني الراب Lvbel c5
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية السعودية وإيران.. ماذا تضمن؟
شئون عربية و دولية

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية السعودية وإيران.. ماذا تضمن؟
مدرب مصر السابق يتولى تدريب غانا رسميًا
رياضة عربية وعالمية

مدرب مصر السابق يتولى تدريب غانا رسميًا

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو