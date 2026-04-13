خلال احتفالات شم النسيم.. مصرع فتاتين غرقًا داخل حوض مزرعة بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

09:23 م 13/04/2026

تحولت نزهة احتفالية بمناسبة شم النسيم إلى مأساة، بعدما لقيت فتاتان مصرعهما غرقًا داخل حوض مزرعة سمكية بقرية رمسيس التابعة لمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، ما أثار حالة من الحزن بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد عادل، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة صان الحجر بوقوع حادث غرق داخل إحدى المزارع السمكية، أسفر عن مصرع طالبتين.

وتبين مصرع كل من الطالبة “ملك إبراهيم الخميسي” بالصف الأول الإعدادي، والطالبة “مريم عيد سليمان” بالصف الثاني الابتدائي، وذلك أثناء التنزه احتفالًا بشم النسيم.

ملابسات الحادث

وبالفحص، تبين أن الطالبتين توجهتا إلى إحدى المزارع السمكية لقضاء وقت ترفيهي بمناسبة شم النسيم، إلا أنهما سقطتا داخل أحد الأحواض المائية، ولم تتمكنا من الخروج لعدم إجادتهما السباحة، ما أدى إلى وفاتهما غرقًا في الحال.

الإجراءات القانونية

تم نقل الجثمانين إلى المستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي كلفت المباحث الجنائية بسرعة كشف ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

فيديو قد يعجبك



لا داعي للقلق.. الأنفاق تجري اختبارات أنظمة الحريق بمنطقة عدلي منصور غدا
أخبار مصر

لا داعي للقلق.. الأنفاق تجري اختبارات أنظمة الحريق بمنطقة عدلي منصور غدا
من هي "جدة دورداش"؟ ولماذا منحها ترامب 100 دولار وجعلها تشارك في مؤتمره
شئون عربية و دولية

من هي "جدة دورداش"؟ ولماذا منحها ترامب 100 دولار وجعلها تشارك في مؤتمره
"قوة مذهلة في عالم الترفيه".. زاك سنايدر مع تركي آل الشيخ في أحدث ظهور
أجنبي

"قوة مذهلة في عالم الترفيه".. زاك سنايدر مع تركي آل الشيخ في أحدث ظهور
وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي رباعي مستجدات الأوضاع في المنطقة
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي رباعي مستجدات الأوضاع في المنطقة

الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب
أخبار مصر

الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو