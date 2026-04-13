تحولت نزهة احتفالية بمناسبة شم النسيم إلى مأساة، بعدما لقيت فتاتان مصرعهما غرقًا داخل حوض مزرعة سمكية بقرية رمسيس التابعة لمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، ما أثار حالة من الحزن بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد عادل، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة صان الحجر بوقوع حادث غرق داخل إحدى المزارع السمكية، أسفر عن مصرع طالبتين.

وتبين مصرع كل من الطالبة “ملك إبراهيم الخميسي” بالصف الأول الإعدادي، والطالبة “مريم عيد سليمان” بالصف الثاني الابتدائي، وذلك أثناء التنزه احتفالًا بشم النسيم.

ملابسات الحادث

وبالفحص، تبين أن الطالبتين توجهتا إلى إحدى المزارع السمكية لقضاء وقت ترفيهي بمناسبة شم النسيم، إلا أنهما سقطتا داخل أحد الأحواض المائية، ولم تتمكنا من الخروج لعدم إجادتهما السباحة، ما أدى إلى وفاتهما غرقًا في الحال.

الإجراءات القانونية

تم نقل الجثمانين إلى المستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي كلفت المباحث الجنائية بسرعة كشف ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.