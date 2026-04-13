إعلان

الصحة النفسية: خطط شاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا - تفاصيل

كتب : أحمد جمعة

09:29 م 13/04/2026

تقديم خدمات الدعم النفسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، اليوم الاثنين، على رؤيتها الشاملة في دعم وحماية الصحة النفسية لكافة فئات المجتمع، وعلى رأسهم الأطفال والفئات الأكثر احتياجًا للرعاية، في إطار الدور المجتمعي والإنساني الذي تضطلع به.

خدمات متكاملة وتوسيع قنوات الدعم

قال الدكتور أيمن محمد عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن الأمانة تضع في مقدمة أولوياتها تقديم خدمات نفسية متكاملة، تشمل: الدعم النفسي والعلاج والمتابعة المستمرة، بما يسهم في تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، وبناء مجتمع أكثر وعيا وتماسكا.
وأضاف "عباس" أن الأمانة تعمل على التوسع في تقديم خدمات الدعم النفسي من خلال الخط الساخن للاستشارات النفسية 16328، والمنصة الوطنية للإستشارات النفسية
إلى جانب تطوير البرامج التوعوية التي تستهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية الصحة النفسية، والتعامل السليم مع الأزمات والضغوط النفسية.

تحذيرات من المحتوى السلبي ودعوة للمسؤولية

شددت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، على ضرورة تجنب تداول أي محتوى من شأنه التأثير سلبًا على الصحة النفسية للأفراد، خاصة الأطفال، لما قد يترتب عليه من تداعيات نفسية قد تمتد آثارها لفترات طويلة، مؤكدة أن الوعي والمسؤولية في النشر يمثلان خط الدفاع الأول لحماية الصحة النفسية داخل المجتمع.

وجددت "الأمانة" التزامها الكامل بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية النفسية، والعمل المستمر على تطوير الخدمات بما يتماشى مع أحدث المعايير العلمية، تحقيقًا لصحة نفسية أفضل للمواطن المصري.
الخط الساخن للاستشارات النفسية وعلاج الادمان 16328

المنصة الوطنية للإستشارات النفسية

22

الدعم النفسي الصحة النفسية علاج الإدمان أيمن محمد عباس الأمانة العامة للصحة النفسية

أحدث الموضوعات

الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
شئون عربية و دولية

أول تعليق من أوسكار رويز على أزمة تسجيل مباراة الأهلي وسيراميكا
رياضة محلية

إعلام عبري: اجتماع مرتقب غدًا بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل في واشنطن
شئون عربية و دولية

ترامب: إيران تلاشت تماما عسكريا ومن يروج لغير ذلك ينشر أخبارا زائفة
شئون عربية و دولية

من هي "جدة دورداش"؟ ولماذا منحها ترامب 100 دولار وجعلها تشارك في مؤتمره
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

