أكدت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، اليوم الاثنين، على رؤيتها الشاملة في دعم وحماية الصحة النفسية لكافة فئات المجتمع، وعلى رأسهم الأطفال والفئات الأكثر احتياجًا للرعاية، في إطار الدور المجتمعي والإنساني الذي تضطلع به.

خدمات متكاملة وتوسيع قنوات الدعم

قال الدكتور أيمن محمد عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن الأمانة تضع في مقدمة أولوياتها تقديم خدمات نفسية متكاملة، تشمل: الدعم النفسي والعلاج والمتابعة المستمرة، بما يسهم في تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، وبناء مجتمع أكثر وعيا وتماسكا.

وأضاف "عباس" أن الأمانة تعمل على التوسع في تقديم خدمات الدعم النفسي من خلال الخط الساخن للاستشارات النفسية 16328، والمنصة الوطنية للإستشارات النفسية

إلى جانب تطوير البرامج التوعوية التي تستهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية الصحة النفسية، والتعامل السليم مع الأزمات والضغوط النفسية.

تحذيرات من المحتوى السلبي ودعوة للمسؤولية

شددت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، على ضرورة تجنب تداول أي محتوى من شأنه التأثير سلبًا على الصحة النفسية للأفراد، خاصة الأطفال، لما قد يترتب عليه من تداعيات نفسية قد تمتد آثارها لفترات طويلة، مؤكدة أن الوعي والمسؤولية في النشر يمثلان خط الدفاع الأول لحماية الصحة النفسية داخل المجتمع.

وجددت "الأمانة" التزامها الكامل بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية النفسية، والعمل المستمر على تطوير الخدمات بما يتماشى مع أحدث المعايير العلمية، تحقيقًا لصحة نفسية أفضل للمواطن المصري.

المنصة الوطنية للإستشارات النفسية

اقرأ أيضًا:

جولة مفاجئة.. محافظ الجيزة يضبط حالات بناء مخالف ويصدر توجيهات عاجلة



محافظ الجيزة يكرّم عمال النظافة بعد جهودهم في مواجهة موجة الأمطار



