الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

0 0
16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:00

السد القطري

متفوقا على هاري كين.. أوليسي أفضل لاعب في بايرن ميونخ عن شهر مارس

كتب : محمد عبد السلام

06:19 م 13/04/2026

مايكل أوليسي

حصد النجم الفرنسي مايكل أوليسي جائزة أفضل لاعب في بايرن ميونيخ عن شهر مارس، بعد تألقه اللافت مع الفريق خلال الفترة الماضية.

تتويج مايكل أوليسي

وجاء تتويج أوليسي بعدما حصل على نسبة 44.5% من أصوات الجماهير، متفوقا على زميله هاري كين الذي نال 16.1%، فيما جاء سيرج جنابري ثالثا بنسبة 7%.

أرقام مايكل أوليسي مع البايرن

وقدم اللاعب مستويات مميزة طوال الشهر، حيث سجل هدفين وصنع آخر خلال الفوز الكبير على أتالانتا بنتيجة 6-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

كما ساهم بصناعة هدف في التعادل أمام باير ليفركوزن بنتيجة 1-1 في الدوري الألماني، قبل أن يضيف هدفا في الانتصار على يونيون برلين برباعية نظيفة، قبل فترة التوقف الدولي.

وبهذا الإنجاز، يحقق أوليسي ثالث جائزة لاعب الشهر له مع بايرن ميونيخ خلال الموسم الحالي، تأكيدا على دوره البارز مع الفريق.

بايرن ميونخ مايكل أوليسي الدوري الألماني

فيديو قد يعجبك



"بكامل ملابسها".. تفاصيل العثور على جثة سيدة غارقة في ترعة بالإسكندرية
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط في أوروبا إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
محمد رمضان يشعل الأجواء من تركيا.. تعاون جديد مع مغني الراب Lvbel c5
لحظة غفلة تنتهي بكارثة.. ماذا حدث داخل شركة مطاحن بـ6 أكتوبر؟
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو