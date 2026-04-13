حصد النجم الفرنسي مايكل أوليسي جائزة أفضل لاعب في بايرن ميونيخ عن شهر مارس، بعد تألقه اللافت مع الفريق خلال الفترة الماضية.

تتويج مايكل أوليسي

وجاء تتويج أوليسي بعدما حصل على نسبة 44.5% من أصوات الجماهير، متفوقا على زميله هاري كين الذي نال 16.1%، فيما جاء سيرج جنابري ثالثا بنسبة 7%.

أرقام مايكل أوليسي مع البايرن

وقدم اللاعب مستويات مميزة طوال الشهر، حيث سجل هدفين وصنع آخر خلال الفوز الكبير على أتالانتا بنتيجة 6-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

كما ساهم بصناعة هدف في التعادل أمام باير ليفركوزن بنتيجة 1-1 في الدوري الألماني، قبل أن يضيف هدفا في الانتصار على يونيون برلين برباعية نظيفة، قبل فترة التوقف الدولي.

وبهذا الإنجاز، يحقق أوليسي ثالث جائزة لاعب الشهر له مع بايرن ميونيخ خلال الموسم الحالي، تأكيدا على دوره البارز مع الفريق.