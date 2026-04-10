أثار غياب الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، عن القائمة المختصرة لجائزة مارك-فيفيان فوي لأفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026 جدلاً واسعاً، وذلك على خلفية عدم صدور حكم قضائي نهائي في القضية المتهم فيها بالاغتصاب.

تفاصيل استبعاد حكيمي من جائزة الأفضل



ووفقاً لصحيفة ليكيب الفرنسية فإن استبعاد حكيمي يعود إلى قضيته الحالية، إذ تنص معايير الجائزة على ضرورة أن يتحلى المرشح بـ"سلوك مثالي داخل الملعب وخارجه" وهو ما اعتبر سبباً رئيسياً لغيابه عن قائمة المرشحين.



وأشارت الصحيفة إلى أن القرار جاء رغم تألق اللاعب خلال الموسم الجاري ومساهماته مع فريقه، فضلاً عن فوزه بالجائزة نفسها في النسخة الماضية وتتويجه بجائزة أفضل لاعب بالقارة السمراء بالعام الماضي.

تفاصيل قضية حكيمي



تعود القضية إلى فبراير 2023، حين اتهمت امرأة اللاعب بإجبارها على علاقة إجبارية داخل منزله قرب باريس، بعد أن تعرفت عليه عبر موقع إنستجرام.



ووفقًا لروايتها قام حكيمي بترتيب سيارة لنقلها إلى منزله، إذ حاول تقبيلها ولمسها رغم رفضها.



وأضافت أنها تمكنت من دفعه بعيداً، قبل أن تتصل بصديقة لها جاءت لاصطحابها من المكان.



وأشارت في أقوالها إلى أنها كانت ترسل رسائل نصية إلى صديقتها خلال الزيارة، ذكرت فيها أنها تتعرض للاعتداء، لكنها قالت في الوقت نفسه إن اللاعب "لم يكن عنيفاً".



في المقابل نفى حكيمي هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكداً في تصريحات سابقة أنه لم يرتكب أي خطأ وأن القضية أثرت عليه وعلى أسرته.



أرقام حكيمي هذا الموسم



وعلى المستوى الفني، شارك حكيمي في 15 مباراة بالدوري الفرنسي، سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً واحداً، كما خاض 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا سجل خلالها هدفاً واحداً.



قائمة المرشحين للجائزة

وتمنح الجائزة سنوياً بتنظيم مشترك من RFI وFrance 24، إذ أعلن عن قائمة تضم 11 لاعباً دون إدراج اسم ظهير باريس سان جيرمان.



وضمت قائمة المرشحين 11 لاعباً وهم بيير إيمريك أوباميانج، لامين كامارا، بامبا ديينج، جويلا دوي، مارسيال جودو، إيلان كبال، هيرفي كوفي، أرسين كواسي، عيسى ماندي، موسى نياخاتي، ومامادو سانجاري.



وتحمل الجائزة اسم اللاعب الكاميروني الراحل مارك-فيفيان فوي الذي توفي خلال مشاركته في كأس القارات عام 2003، وتمنح سنوياً لأفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي.

