بالأرقام.. شباب بلوزداد الجزائري يتفوق على الزمالك في الكونفدرالية

يواجه فريق شباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم، متسلحا بجماهيره وتفوقه على الأبيض رقميا خلال مشوار الثنائي في البطولة.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

يحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب نيلسون مانديلا، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

شباب بلوزداد يتفوق على الزمالك قبل اللقاء المرتقب

تفوق شباب بلوزداد الجزائري على الزمالك، قبل اللقاء المرتقب بينهما، إذ خاض الثنائي 8 مباريات في الكونفدرالية الأفريقية، قبل الوصول إلى نصف النهائي.

وفاز شباب بلوزداد الجزائري في 5 مباريات مقابل 4 انتصارات للزمالك، كما يتفوق هجوم الفريق الجزائري بـ12 هدفا مقابل 9 أهداف للأبيض.

وحافظ شباب بلوزداد على نظافة شباكه في 5 مباريات بالبطولة فيما خرج دفاع الزمالك بشباك نظيفة في مباراتين فقط.

