أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء الموافق 1 أبريل، عن جدول مباريات الجولة ال36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز والمقررة في شهر مايو المقبل، وذلك بعد إجراء تعديلات على توقيت 5 مباريات لتناسب مواعيد البث التلفزيوني داخل المملكة المتحدة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

وأكدت الرابطة أن جميع المباريات ستنطلق في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة، ما لم يتم تحديد توقيت آخر، باستثناء بعض المباريات وجاءت كالتالي.

السبت 9 مايو 2026

ليفربول ضد تشيلسي 1:30

وقد يتم تأجيل المباراة إلى الساعة 8:00 مساءً، في حال تأهل ليفربول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

برايتون ضد وولفرهامبتون 5:00

بيرنلي ضد أستون فيلا 5:00

كريستال بالاس ضد إيفرتون 5:00

فولهام ضد بورنموث 5:00

سندرلاند ضد مانشستر يونايتد 5:00

مانشستر سيتي ضد برينتفورد 7:30

الأحد 10 مايو 2026

نوتينجهام فورست ضد نيوكاسل يونايتد 4:00

وست هام ضد أرسنال 6:30

الإثنين 11 مايو 2026

توتنهام ضد ليدز يونايتد 10:00

وتحمل الجولة 36 أهمية كبيرة في سباق حسم لقب الدوري، إلى جانب المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، وكذلك صراع الهبوط، ما يزيد من إثارة مواجهاتها المنتظرة.