مواعيد مباريات الجولة ال36 من الدوري الإنجليزي الممتاز
كتب : محمد الميموني
الدوري الإنجليزي
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء الموافق 1 أبريل، عن جدول مباريات الجولة ال36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز والمقررة في شهر مايو المقبل، وذلك بعد إجراء تعديلات على توقيت 5 مباريات لتناسب مواعيد البث التلفزيوني داخل المملكة المتحدة.
وأكدت الرابطة أن جميع المباريات ستنطلق في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة، ما لم يتم تحديد توقيت آخر، باستثناء بعض المباريات وجاءت كالتالي.
السبت 9 مايو 2026
ليفربول ضد تشيلسي 1:30
وقد يتم تأجيل المباراة إلى الساعة 8:00 مساءً، في حال تأهل ليفربول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
برايتون ضد وولفرهامبتون 5:00
بيرنلي ضد أستون فيلا 5:00
كريستال بالاس ضد إيفرتون 5:00
فولهام ضد بورنموث 5:00
سندرلاند ضد مانشستر يونايتد 5:00
مانشستر سيتي ضد برينتفورد 7:30
الأحد 10 مايو 2026
نوتينجهام فورست ضد نيوكاسل يونايتد 4:00
وست هام ضد أرسنال 6:30
الإثنين 11 مايو 2026
توتنهام ضد ليدز يونايتد 10:00
وتحمل الجولة 36 أهمية كبيرة في سباق حسم لقب الدوري، إلى جانب المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، وكذلك صراع الهبوط، ما يزيد من إثارة مواجهاتها المنتظرة.