موعد مباراة ليفربول وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

02:00 ص 10/03/2026
يلاقي ليفربول نظيره جلطة سراي اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وجلطة سراي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:45 مساء، وتقام المباراة على ملعب تيليكوم أرينا.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1"

ونجح ليفربول في الصعود إلى دور الـ 16، من مرحلة دوري الأبطال بعد أن احتل المركز الثالث برصيد 18 نقطة، بينما صعد جلطة سراي إلى دور الـ 16 بعد ما نجح في الفوز على يوفنتوس في ملحق دوري أبطال أوروبا.

ليفربول موعد مباراة ليفربول وجلطة سراي دوري أبطال أوروبا

الدولار يقود موجة ارتفاعات في العملات.. وزيادات الأعلاف تضغط على أسعار
ترامب: إذا أوقفت إيران تدفق النفط فسيحلّ عليها الموت والنار والغضب
بالصور.. زحام أمام محطات الوقود بعد شائعات زيادة أسعار البنزين والسولار
"منخفض يضرب القاهرة الكبرى و5 مناطق أخرى".. الأرصاد تحذر من طقس يوم 20
25 صورة لـ فساتين زفاف النجمات في مسلسلات رمضان 2026- من الأجمل
