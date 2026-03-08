" في ظهوره الأول".. حمزة عبد الكريم يفتتح سجله التهديفي مع برشلونة (فيديو)

أعلن كريستيان كيفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان عن التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة نظيره إي سي ميلان ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين في الدوري الإيطالي.

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء، وتقام المباراة على ملعب جوزيبي مياتزا معقل ميلان.

وجاء تشكيل الإنتر كالتالي:

حارس المرمى: يان سومر

خط الدفاع: يان بيسيك – مانويل أكانجي – أليساندرو باستوني

خط الوسط: لويس هنريكي – نيكولو باريلا – بيوتر زيلينسكي – هنريك مخيتاريان – فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: فرانشيسكو بيو إسبوزيتو – أنجي يوان بوني