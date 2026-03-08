مباريات الأمس
كأس الاتحاد الإنجليزي

ليدز يونايتد

3 0
18:30

نورويتش سيتي

الدوري الإيطالي

جنوى

2 1
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

0 0
21:45

إنتر ميلان

الدوري الفرنسي

نيس

0 4
18:15

رين

الدوري الفرنسي

ليون

0 0
21:45

نادي باريس

تشكيل إنتر الرسمي لمواجهة إي سي ميلان في الدوري الإيطالي

كتب : محمد عبد السلام

09:27 م 08/03/2026
    إنتر ميلان
    خلال مباراة إنتر ميلان وميلان (2) (1)

أعلن كريستيان كيفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان عن التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة نظيره إي سي ميلان ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين في الدوري الإيطالي.

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء، وتقام المباراة على ملعب جوزيبي مياتزا معقل ميلان.

وجاء تشكيل الإنتر كالتالي:

حارس المرمى: يان سومر

خط الدفاع: يان بيسيك – مانويل أكانجي – أليساندرو باستوني

خط الوسط: لويس هنريكي – نيكولو باريلا – بيوتر زيلينسكي – هنريك مخيتاريان – فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: فرانشيسكو بيو إسبوزيتو – أنجي يوان بوني

الدوري الإيطالي مباراة إي سي ميلان وإنتر ميلان ديربي ميلان

