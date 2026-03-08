مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الاتحاد الإنجليزي

ليدز يونايتد

3 0
18:30

نورويتش سيتي

الدوري الإيطالي

جنوى

2 1
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

إنتر ميلان

الدوري الفرنسي

نيس

0 4
18:15

رين

جميع المباريات

إعلان

مستشار فينيسيوس جونيور يتعرض لطلق ناري.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

08:46 م 08/03/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس من مباراة ريال مدريد وبنفيكا (5)
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس من مباراة ريال مدريد وبنفيكا (1)
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس من مباراة ريال مدريد وبنفيكا (4)
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس جونيور 2_2
  • عرض 10 صورة
    اعتراض فينيسيوس على تبديله (1)
  • عرض 10 صورة
    احتفال فينيسيوس
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس (1)
  • عرض 10 صورة
    البرازيلي فينيسيوس جونيور (1)
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس جونيور لاعب ريال كدريد (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض أحد المقربين من النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد لحادث خطير في البرازيل، بعدما أصيب بطلق ناري خلال محاولة سرقة في مدينة ريو دي جانيرو.

وذكرت صحيفة "ماركا الإسبانية"، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن إدواردو بيكسوتو، مستشار الصورة والتسويق لكل من فينيسيوس جونيور، يرقد حاليًا في أحد مستشفيات البرازيل بعد إصابته بطلق ناري في منطقة البطن، مشيرة إلى أن الحادث وقع فجر يوم الجمعة.

بيكسوتو يروي ما حدث

كتب بيكسوتو عبر حسابه على موقع إنستجرام أن ما حدث بدا وكأنه كابوس، موضحًا أنه تعرض لإطلاق نار خلال محاولة سرقة في مدينة ريو دي جانيرو، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب ما أوردته صحيفة أو غلوبو البرازيلية، فإن بيكسوتو كان يقود سيارته في ساعة متأخرة من يوم الجمعة عندما وقع الحادث، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن الدافع كان السرقة، قبل أن تتطور الواقعة إلى إطلاق نار أسفر عن إصابته.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فينيسيوس جونيور ريال مدريد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

د. مصطفى الفقي: مصر لم تعد الشقيقة الكبرى.. وعبدالناصر لم يكن متهورا
فيديوهات رمضان

د. مصطفى الفقي: مصر لم تعد الشقيقة الكبرى.. وعبدالناصر لم يكن متهورا
طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية
الجنيه يفقد 9% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية
أخبار البنوك

الجنيه يفقد 9% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية
جيش الاحتلال يعلن اغتيال رئيس المكتب العسكري للمرشد ورئيس قيادة الطوارئ
شئون عربية و دولية

جيش الاحتلال يعلن اغتيال رئيس المكتب العسكري للمرشد ورئيس قيادة الطوارئ
هل تعرض "كلب السويس" لفعل غير أخلاقي؟.. الطبيب المعالج يحسم الجدل
أخبار المحافظات

هل تعرض "كلب السويس" لفعل غير أخلاقي؟.. الطبيب المعالج يحسم الجدل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان