مستشار فينيسيوس جونيور يتعرض لطلق ناري.. ما القصة؟

تعرض أحد المقربين من النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد لحادث خطير في البرازيل، بعدما أصيب بطلق ناري خلال محاولة سرقة في مدينة ريو دي جانيرو.

وذكرت صحيفة "ماركا الإسبانية"، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن إدواردو بيكسوتو، مستشار الصورة والتسويق لكل من فينيسيوس جونيور، يرقد حاليًا في أحد مستشفيات البرازيل بعد إصابته بطلق ناري في منطقة البطن، مشيرة إلى أن الحادث وقع فجر يوم الجمعة.

بيكسوتو يروي ما حدث

كتب بيكسوتو عبر حسابه على موقع إنستجرام أن ما حدث بدا وكأنه كابوس، موضحًا أنه تعرض لإطلاق نار خلال محاولة سرقة في مدينة ريو دي جانيرو، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب ما أوردته صحيفة أو غلوبو البرازيلية، فإن بيكسوتو كان يقود سيارته في ساعة متأخرة من يوم الجمعة عندما وقع الحادث، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن الدافع كان السرقة، قبل أن تتطور الواقعة إلى إطلاق نار أسفر عن إصابته.