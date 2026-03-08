مباريات الأمس
"بديله موجود".. نجم ليفربول السابق يتحدث عن إمكانية رحيل محمد صلاح عن الفريق

كتب : يوسف محمد

06:39 م 08/03/2026 تعديل في 06:39 م
أكد جلين جونسون لاعب فريق ليفربول الإنجليزي السابق، أنه حال اتخاذ محمد صلاح قرار بالرحيل عن ليفربول في نهاية الموسم، لن يؤثر على الفريق بأي شكل، خاصة في ظل توفر بديله داخل النادي.

وينتهي عقد النجم المصري محمد صلاح، مع فريق ليفربول الإنجليزي في يونيو من العام المقبل 2027.

تصريحات جلين جونسون عن محمد صلاح

وقال جونسون في تصريحات نقلتها، صحيفة "بويل سبورت": "فريمبونج قادر على تعويض غياب محمد صلاح مع ليفربول، حال رحيل الأخير عن الريدز في الفترة المقبلة".

وأضاف: "في بعض المباريات التي سيخوضها ليفربول، سيكون فريمبونج هو البديل المثالي لمحمد صلاح وأعتقد أنه يستطيع المشاركة في هذا المركز بشكل جيد".

وتابع: "حال رحيل صلاح عن الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سيكون فريمبونج ضمن خطط ليفربول لتعويض النجم المصري، لكن النادي سيبحث عن بديل أيضًا في سوق الانتقالات".

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

وشارك النجم المصري محمد صلاح خلال الموسم الحالي رفقة ليفربول، في 31 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من المساهمة في 17 هدفا، بواقع تسجيل 9 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

