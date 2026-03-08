مباريات الأمس
"السعودي الأول".. سعود عبد الحميد يكتب التاريخ في الدوري الفرنسي

كتب : يوسف محمد

05:59 م 08/03/2026
افتتح النجم السعودي سعود عبد الحميد، سجل أهدافه في الدوري الفرنسي رفقة فريق لانس، بعد تسجيله هدف في مرمى ميتز اليوم الأحد بالدوري الفرنسي.

وتمكن فريق لانس من تحقيق الفوز على حساب ميتز اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الـ25 بالدوري الفرنسي".

هدف تاريخي لسعود عبد الحميد بالدوري الفرنسي

ونجح سعود عبد الحميد في تسجيل هدف فريقه الأول في مرمى ميتز، في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول من عمر المباراة، ليسجل هدفه الأول بالدوري الفرنسي.

وبات عبد الحميد أول لاعب سعودي في التاريخ، يسجل هدفا في الدوري الفرنسي، ليسجل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة السعودية.

أرقام سعود عبد الحميد مع لانس الفرنسي

وكان صاحب الـ26 عاما، انضم إلى فريق لانس في أغسطس من العام الماضي 2026، قادما من فريق روما الإيطالي على سبيل الإعارة.

وشارك سعود عبد الحميد، في 21 مباراة بمختلف البطولات رفقة الفريق الفرنسي حتى الآن، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

أرقام سعود عبد الحميد مع منتخب السعودية

وعلى الصعيد الدولي شارك عبد الحميد رفقة المنتخب السعودي، في 48 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وحيد.

