تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 8-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 9 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.05 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 50.05 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.33 جنيه للشراء، و50.43 جنيه للبيع.