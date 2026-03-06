إعلان

"الهدف القادم".. ترامب يكشف وجهته المقبلة بعد حسم الصراع مع إيران

كتب : مصطفى الشاعر

10:51 ص 06/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ملامح الاستراتيجية الأمريكية المقبلة، مؤكدا أن الأولوية القصوى حاليا هي "إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران"، قبل البدء في وضع "خطة عمل" شاملة بشأن "الملف الكوبي".

وخلال فعالية بالبيت الأبيض، يوم الخميس، وجه ترامب حديثه لوزير خارجيته، "ماركو روبيو"، مشيدا بجهوده الدبلوماسية قائلا: "ماركو، أنت تقوم بعمل رائع فيما يتعلق بكوبا، وما يحدث هناك أمر مذهل، لكننا نريد إنهاء العمليات ضد إيران أولا".

رسائل لـ "روبيو" حول العودة لكوبا

تابع ترامب حديثه الموجه لـ "روبيو" الذي ينحدر من أصول كوبية بلمحة عاطفية وسياسية، مشيرا إلى أن مسألة عودته مع العديد من الشخصيات البارزة إلى كوبا هي "مسألة وقت فقط"، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".

وأضاف الرئيس الأمريكي بلهجة تفاؤلية: "نأمل ألا تبقى هناك طويلا، فنحن نريد عودتك إلينا"، في إشارة واضحة إلى نية واشنطن إحداث تغيير جذري في "المشهد الكوبي" عقب استقرار الأوضاع على الجبهة الإيرانية.

إشادة بـ "فنزويلا" وصفقات النفط

فيما يخص "الشأن الفنزويلي"، أعرب ترامب عن ثقته التامة باستقرار الأوضاع هناك، مشيدا بالتعاون مع الرئيسة المنتخبة "ديلسي رودريجيز".

وأكد دونالد ترامب أن "الشراكة الاقتصادية" بين البلدين تشهد طفرة غير مسبوقة، قائلا: "نحن نحصل حاليا على مئات الملايين من براميل النفط الفنزويلي، ونرسلها إلى هيوستن ومراكز التكرير الأخرى، وفي المقابل نرسل لهم أموالا تفوق بكثير ما كسبوه في السنوات الماضية"، وهو ما اعتبره الرئيس الأمريكي نجاحا كبيرا لفريقه الدبلوماسي والاقتصادي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات على الخليج كوبا ترامب الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفاجأة صادمة.. هل يحق للأهلي الاستئناف على قرار منع الجماهير؟
رياضة محلية

مفاجأة صادمة.. هل يحق للأهلي الاستئناف على قرار منع الجماهير؟
سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
تأييد حبس "إمبراطور الذهب" عامين لاتهامه بالنصب في 15 مليون جنيه
حوادث وقضايا

تأييد حبس "إمبراطور الذهب" عامين لاتهامه بالنصب في 15 مليون جنيه
بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"
دراما و تليفزيون

بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات على طريق "مصر–الإسماعيلية" الصحراوي
أخبار المحافظات

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات على طريق "مصر–الإسماعيلية" الصحراوي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الهدف القادم".. ترامب يكشف وجهته المقبلة بعد حسم الصراع مع إيران
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة