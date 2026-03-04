يسود الغموض موقف المباريات الودية المقررة في العاصمة القطرية، الدوحة، خلال شهر مارس، وسط الأحداث الراهنة في المنطقة.

ومن أبرز المباريات المثيرة للجدل، مباراة منتخب إسبانيا حامل لقب كأس الأمم الأوروبية ضد منتخب الأرجنتين حامل لقب كوبا أمريكا، في مباراة "الفايناليسما" المقرر إقامتها يوم 27 مارس على ملعب لوسيل بالدوحة.

صحيفة آس أوضحت أن الاتحاد الإسباني ونظيره الأرجنتيني يدرسان الموقف، في ظل تصاعد النزاع وتعليق المنافسات الرياضية رسميًا في قطر، ما يجعل إقامة المباراة هناك معلقًا. وقد يُعاد تحديد الملعب أو الموعد، لكن الخيارات محدودة بسبب ازدحام جدول المباريات الودية قبل كأس العالم، مع بيع حوالي 89 ألف تذكرة.

واقترح لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، نقل المباراة مؤقتًا إلى مكان آخر لحين إمكانية اللعب في قطر، قائلاً: "الحل، كما أفهم، هو إيجاد مكان آخر ريثما نتمكن من اللعب في قطر.. هذا إن كان ذلك ممكنًا أصلًا".

الملاعب المرشحة لاستضافة المباراة في حال تغيير الموقع:

سانتياجو برنابيو – مدريد، إسبانيا

ملعب ريال مدريد متاح لاستضافة المباراة.

التحدي: ملعب واندا متروبوليتانو سيستضيف مباراة ودية بين المغرب والإكوادور في نفس اليوم، ما قد يسبب تضاربًا أمنيًا.

ملعب ميتلايف – الولايات المتحدة

أحد الملاعب المستضيفة لكأس العالم المقبلة، وسيستضيف 8 مباريات بما فيها النهائية، ويعد خيارًا قويًا في حال تعذر استضافة قطر للمباراة.

ملعب الأمير مولاي عبد الله – الرباط، المغرب

يتسع لنحو 70 ألف متفرج، افتتح عام 2025، ويُعتبر من الملاعب المرشحة لمباريات كأس العالم 2030، ويعد خيارًا واردًا لإقامة المباراة إذا لزم الأمر.