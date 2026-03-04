مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

أتالانتا

كأس فرنسا

لوريان

- -
21:30

نيس

جميع المباريات

إعلان

بسبب الأوضاع في قطر.. 3 ملاعب مرشحة لاستضافة مباراة الفايناليسما بينهما المغرب

كتب : محمد خيري

02:28 م 04/03/2026

ميسي مع منتخب الأرجنتين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يسود الغموض موقف المباريات الودية المقررة في العاصمة القطرية، الدوحة، خلال شهر مارس، وسط الأحداث الراهنة في المنطقة.

ومن أبرز المباريات المثيرة للجدل، مباراة منتخب إسبانيا حامل لقب كأس الأمم الأوروبية ضد منتخب الأرجنتين حامل لقب كوبا أمريكا، في مباراة "الفايناليسما" المقرر إقامتها يوم 27 مارس على ملعب لوسيل بالدوحة.

صحيفة آس أوضحت أن الاتحاد الإسباني ونظيره الأرجنتيني يدرسان الموقف، في ظل تصاعد النزاع وتعليق المنافسات الرياضية رسميًا في قطر، ما يجعل إقامة المباراة هناك معلقًا. وقد يُعاد تحديد الملعب أو الموعد، لكن الخيارات محدودة بسبب ازدحام جدول المباريات الودية قبل كأس العالم، مع بيع حوالي 89 ألف تذكرة.

واقترح لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، نقل المباراة مؤقتًا إلى مكان آخر لحين إمكانية اللعب في قطر، قائلاً: "الحل، كما أفهم، هو إيجاد مكان آخر ريثما نتمكن من اللعب في قطر.. هذا إن كان ذلك ممكنًا أصلًا".

الملاعب المرشحة لاستضافة المباراة في حال تغيير الموقع:

سانتياجو برنابيو – مدريد، إسبانيا

ملعب ريال مدريد متاح لاستضافة المباراة.

التحدي: ملعب واندا متروبوليتانو سيستضيف مباراة ودية بين المغرب والإكوادور في نفس اليوم، ما قد يسبب تضاربًا أمنيًا.

ملعب ميتلايف – الولايات المتحدة

أحد الملاعب المستضيفة لكأس العالم المقبلة، وسيستضيف 8 مباريات بما فيها النهائية، ويعد خيارًا قويًا في حال تعذر استضافة قطر للمباراة.

ملعب الأمير مولاي عبد الله – الرباط، المغرب

يتسع لنحو 70 ألف متفرج، افتتح عام 2025، ويُعتبر من الملاعب المرشحة لمباريات كأس العالم 2030، ويعد خيارًا واردًا لإقامة المباراة إذا لزم الأمر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب الأرجنتين منتخب إسبانيا مباراة الفايناليسما قطر المغرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
صداع قبل المغرب.. ماذا يحدث داخل دماغك؟
رمضان ستايل

صداع قبل المغرب.. ماذا يحدث داخل دماغك؟
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
أخبار وتقارير

باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
دراما و تليفزيون

مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
من كواليس "حد أقصى".. روجينا تشارك فيديو جديد عبر إنستجرام
دراما و تليفزيون

من كواليس "حد أقصى".. روجينا تشارك فيديو جديد عبر إنستجرام

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة