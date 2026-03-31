انتقد الصحفي الإسباني ألبيرت أورتيجا، تصرف الجماهير الإسبانية خلال عزف النشيد الوطني لمنتخب مصر، خلال اللقاء الودي الذي يجمع بين المنتخبين حاليا.

نتيجة مباراة مصر وإسبانيا

يسيطر التعادل السلبي على مجريات مباراة مصر وإسبانيا الودية، المقامة حاليا على ملعب" آر سي دي إي"، ضمن استعدادات الثنائي لكأس العالم 2026.

صافرات استهجان من جماهير إسبانيا

أطلقت جماهير منتخب إسبانيا على ملعب" آر سي دي إي"، صافرات استهجان أثناء عزف النشيد الوطني لمنتخب مصر.

Ahí va. El momento en que algunos aficionados de España han pitado el himno de Egipto.



Me parece una falta de respeto enorme. No se puede pedir respeto sin respetar al otro. Es de muy mal gusto y no es la primera vez. https://t.co/VepMlU7JjM pic.twitter.com/K7I2BTZTy2 — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) March 31, 2026



ونشر الصحفي الإسباني أورتيجا مقطع فيديو لصافرات استهجان جماهير إسبانيا، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس"، وعلق: "ها هي اللحظة التي قام فيها بعض جماهير إسبانيا بإطلاق صافرات الاستهجان أثناء عزف النشيد الوطني المصري".

وأضاف: "أرى أن هذا يُعد قلة احترام كبيرة. لا يمكن المطالبة بالاحترام دون احترام الآخرين. هذا تصرف سيئ للغاية، وليست المرة الأولى".

