مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

- -
01:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

- -
02:00

البرازيل

مباريات ودية - منتخبات

المكسيك

- -
03:00

بلجيكا

جميع المباريات

إعلان

قلة احترام.. صحفي إسباني يهاجم جماهير بلاده بسبب تصرفهم أثناء عزف النشيد الوطني لمصر

كتب : هند عواد

10:56 م 31/03/2026 تعديل في 11:34 م

لقطات من مباراة مصر وإسبانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتقد الصحفي الإسباني ألبيرت أورتيجا، تصرف الجماهير الإسبانية خلال عزف النشيد الوطني لمنتخب مصر، خلال اللقاء الودي الذي يجمع بين المنتخبين حاليا.

نتيجة مباراة مصر وإسبانيا

يسيطر التعادل السلبي على مجريات مباراة مصر وإسبانيا الودية، المقامة حاليا على ملعب" آر سي دي إي"، ضمن استعدادات الثنائي لكأس العالم 2026.

صافرات استهجان من جماهير إسبانيا

أطلقت جماهير منتخب إسبانيا على ملعب" آر سي دي إي"، صافرات استهجان أثناء عزف النشيد الوطني لمنتخب مصر.


ونشر الصحفي الإسباني أورتيجا مقطع فيديو لصافرات استهجان جماهير إسبانيا، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس"، وعلق: "ها هي اللحظة التي قام فيها بعض جماهير إسبانيا بإطلاق صافرات الاستهجان أثناء عزف النشيد الوطني المصري".
وأضاف: "أرى أن هذا يُعد قلة احترام كبيرة. لا يمكن المطالبة بالاحترام دون احترام الآخرين. هذا تصرف سيئ للغاية، وليست المرة الأولى".

مصر وإسبانيا السلام الوطني المصري جماهير إسبانيا كأس العالم منتخب مصر

أحدث الموضوعات

تعطيل الدراسة والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)
أخبار مصر

تعطيل الدراسة والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)
حوادث وقضايا

حادث مروع على الطريق الأوسطي.. والأمن يكشف حصيلة الضحايا (صور)
نصائح طبية

متحور "سيكادا" يثير القلق.. ينتشر في 25 ولاية أمريكية وهذه أبرز أعراضه
زووم

"ماكنش المفروض أتكلم".. عمرو سعد يعتذر عن تصريحاته حول الأكثر مشاهدة
رياضة عربية وعالمية

تقرير عالمي يكشف.. لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان