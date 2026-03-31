تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
20:45

تركيا

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
21:00

إسبانيا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

باراجواي

قبل شهرين من المونديال.. منتخب ألمانيا يكتب نهاية مدرب غانا

كتب : محمد خيري

12:25 م 31/03/2026

منتخب غانا

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم إقالة المدير الفني أوتو أدو من منصبه، قبل نحو شهرين ونصف من انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وجاء قرار الإقالة عقب سلسلة من النتائج السلبية، كان أبرزها خسارة المنتخب الغاني أمام ألمانيا بنتيجة 1-2 في مباراة ودية، إلى جانب الهزيمة الثقيلة أمام أستراليا بنتيجة 5-1 قبل أيام.

ويستعد منتخب غانا للمشاركة في كأس العالم ضمن المجموعة الثانية عشرة، إلى جانب منتخبات إنجلترا وكرواتيا وبنما، في مجموعة تبدو قوية على "النجوم السوداء".

بيان الاتحاد الغاني لكرة القدم

وقال الاتحاد الغاني، في بيان رسمي، إنه تم إنهاء التعاقد مع أوتو أدو بشكل فوري، موجّهًا الشكر له على ما قدمه خلال فترة قيادته للمنتخب، ومتمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد سيعلن عن هوية الجهاز الفني الجديد خلال الفترة القادمة، في إطار الاستعداد للاستحقاق العالمي المرتقب.

منتخب غانا منتخب ألمانيا كأس العالم 2026

