هل يرحل صلاح عن ليفربول بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء؟.. سلوت يجيب

تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن أسباب رحيل محمد صلاح عن الريدز، مشيرا إلى أنه لا يندم على ما قام به.

وأعلن محمد صلاح رحيله عن ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، قبل موسم من انتهاء تعاقده مع الريدز.

سلوت يتحدث عن أسباب رحيل صلاح

قال سلوت في تصريحات قبل مواجهة مانشستر سيتي: "عندما أنظر إلى هذا الموسم، أشعر أنني اتخذت بعض القرارات التي كان من الممكن أن تكون أفضل، لكنني لا أحصر حديثي هذا بما حدث مع صلاح، ولا أندم على الكثير مما قمت به خلال فترتي هنا، أما الافتراض القائل إنه إذا لم يشارك في اللعب فهذا يعني أنه يريد الرحيل، فلو كان ذلك صحيحًا لكان قد غادر قبل عام ونصف".

وأضاف: "أتذكر مباراة وست هام خارج الأرض تحت قيادة كلوب في 2024 عندما لم يشارك، ورغم ذلك لم يقرر الرحيل، بل قدم موسمًا رائعًا بعد تلك الفترة، عندما يتم الإعلان عن أمور كهذه إلى العلن، فلا أعتقد أنه سيكون مفاجئًا لكم أن تعلموا أن هناك الكثير من المحادثات التي جرت بينه وبين وكيله، وبين النادي، وبيني وبينه، قبل أن تخرج للإعلام. لكن ما دار بيننا هو أمر لن أشاركه مع أحد."

وأوضح: "إذا أراد هو أن يوضح أسبابه فهذا قراره، وليس من حقي أن أتحدث نيابةً عنه، أسمع الكثير مما يقال، ومن الأشياء المضحكة أن تقريبًا كل ما يُتداول عن ليفربول في الخارج غير صحيح أحيانًا أرى أننا نفاوض لاعبين ونحن حتى لا نتحدث عنهم إطلاقًا".

واختتم: "أعتقد أن صلاح حصل على الحق الكامل في اتخاذ قراره متى شعر أنه يجب أن يرحل. لقد فعل الكثير لهذا النادي، وعليه أن يقرر بنفسه، وهذا ما فعله، بعد أزمة مواجهة ليدز، وهي أشياء تحدث يوميًا في كرة القدم، هل تعرفون ماذا حدث بعدها؟ ذهب إلى أمم إفريقيا، وعندما عاد شارك في كل مباراة، أنتم تفترضون الآن أنه يريد الرحيل لأنه غاب ستة أيام، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه صحيح".

