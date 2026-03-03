مباريات الأمس
"الثانية على التوالي".. ريال مدريد يتلقى الهزيمة أمام خيتافي في الدوري الإسباني

كتب : يوسف محمد

01:30 ص 03/03/2026
    ريال مدريد يقلب الطاولة على بنفيكا ويتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا (2)
    فينيسيوس من مباراة ريال مدريد وبنفيكا (2)
    فريق ريال مدريد
    خلال مباراة ريال مدريد وسوسيداد (3)

تلقى فريق ريال مدريد الهزيمة أمام نظيره خيتافي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الـ26 بالدوري الإسباني.

وأحرز هدف خيتافي الوحيد في اللقاء وهدف الفوز، اللاعب مارتن أدريان كوستا في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول بالمباراة.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

وبهذه النتيجة توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة رقم 60 في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما رفع فريق رصيده إلى النقطة رقم 32 في المركز الـ11 بجدول الترتيب.

وفي المقابل يحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 64 نقطة جمعهم من 26 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

نتيجة مباراة ريال مدريد الماضية بالدوري الإسباني

وتعد هذه الهزيمة الثانية على التوالي لريال مدريد في الدوري الإسباني، بعدما تلقى الهزيمة في الجولة الماضية، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد أمام أوساسونا.

