تلقى فريق ريال مدريد الهزيمة أمام نظيره خيتافي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الـ26 بالدوري الإسباني.

وأحرز هدف خيتافي الوحيد في اللقاء وهدف الفوز، اللاعب مارتن أدريان كوستا في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول بالمباراة.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

وبهذه النتيجة توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة رقم 60 في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما رفع فريق رصيده إلى النقطة رقم 32 في المركز الـ11 بجدول الترتيب.

وفي المقابل يحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 64 نقطة جمعهم من 26 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

نتيجة مباراة ريال مدريد الماضية بالدوري الإسباني

وتعد هذه الهزيمة الثانية على التوالي لريال مدريد في الدوري الإسباني، بعدما تلقى الهزيمة في الجولة الماضية، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد أمام أوساسونا.

