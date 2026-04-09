الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

"يدل على عقليته".. جيرارد يشيد بما فعله صلاح بعد مباراة ليفربول وباريس

كتب : محمد خيري

11:05 ص 09/04/2026

محمد صلاح

أشاد ستيفن جيرارد، أسطورة نادي ليفربول، بالسلوك الاحترافي الذي أبداه النجم المصري محمد صلاح، عقب مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وتلقى ليفربول خسارة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء، ضمن ذهاب ربع نهائي البطولة.

وشهدت المباراة جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء طوال أحداث اللقاء، قبل أن يلفت الأنظار عقب صافرة النهاية، بقيامه بأداء تدريبات فردية داخل الملعب، رغم عدم مشاركته.

تصريحات ستيفن جيرارد

وقال جيرارد، في تصريحات عبر شبكة "TNT Sports": "محمد صلاح يشعر بالإحباط، ومن الطبيعي أن يجلس ويفكر في قدرته على التأثير وتغيير مجريات المباراة".

وأضاف: "ربما يكون حزينًا بعض الشيء، لكن يُحسب له أنه بقي بعد المباراة وقام بعمل إضافي".

وتابع: "في حال عدم وجود مباراة خلال الأسبوع، كان هذا اليوم سيُخصص لتدريب قوي، لذا فهو يفكر بالفعل في المباراة المقبلة أمام فولهام، وهذا يعكس احترافيته وعقليته المميزة".

احذروا.. دموع وخسائر مالية تنتظر هذه الأبراج في أبريل
علاقات

احذروا.. دموع وخسائر مالية تنتظر هذه الأبراج في أبريل
إليسا ونوال الزغبي وعدد من النجوم يساندون لبنان في محنتها.. ماذا قالوا؟
زووم

إليسا ونوال الزغبي وعدد من النجوم يساندون لبنان في محنتها.. ماذا قالوا؟
الأزمات الدولية تتحدث لمصراوي: هدنة إيران "على الورق أكثر من الواقع"
شئون عربية و دولية

الأزمات الدولية تتحدث لمصراوي: هدنة إيران "على الورق أكثر من الواقع"
"يدل على عقليته".. جيرارد يشيد بما فعله صلاح بعد مباراة ليفربول وباريس
رياضة عربية وعالمية

"يدل على عقليته".. جيرارد يشيد بما فعله صلاح بعد مباراة ليفربول وباريس
إسرائيل تعلن اغتيال السكرتير الشخصي لأمين حزب الله
شئون عربية و دولية

إسرائيل تعلن اغتيال السكرتير الشخصي لأمين حزب الله

أول اتصال منذ بدء الحرب.. السعودية وإيران تبحثان خفض التوتر
"ارتفاع الحرارة وشبورة مائية".. توقعات طقس الأيام المقبلة