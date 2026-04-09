أشاد ستيفن جيرارد، أسطورة نادي ليفربول، بالسلوك الاحترافي الذي أبداه النجم المصري محمد صلاح، عقب مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وتلقى ليفربول خسارة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء، ضمن ذهاب ربع نهائي البطولة.

وشهدت المباراة جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء طوال أحداث اللقاء، قبل أن يلفت الأنظار عقب صافرة النهاية، بقيامه بأداء تدريبات فردية داخل الملعب، رغم عدم مشاركته.

تصريحات ستيفن جيرارد

وقال جيرارد، في تصريحات عبر شبكة "TNT Sports": "محمد صلاح يشعر بالإحباط، ومن الطبيعي أن يجلس ويفكر في قدرته على التأثير وتغيير مجريات المباراة".

وأضاف: "ربما يكون حزينًا بعض الشيء، لكن يُحسب له أنه بقي بعد المباراة وقام بعمل إضافي".

وتابع: "في حال عدم وجود مباراة خلال الأسبوع، كان هذا اليوم سيُخصص لتدريب قوي، لذا فهو يفكر بالفعل في المباراة المقبلة أمام فولهام، وهذا يعكس احترافيته وعقليته المميزة".