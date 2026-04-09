الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

رئيس كاف: أمم أفريقيا 2025 حققت نجاحا غير مسبوقا.. ونتأسف لأحداث النهائي

كتب : محمد خيري

02:34 م 09/04/2026

باتريس موتسيبي

أشاد الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بنجاح بطولة أمم أفريقيا 2025 التي أقيمت في المغرب خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مؤكدًا أنها الأنجح على كافة الأصعدة.

وكانت مباراة نهائي البطولة قد شهدت جدلًا واسعًا بعد انسحاب منتخب السنغال من المباراة لمدة 12 دقيقة احتجاجًا على احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح المغرب في الدقيقة الأخيرة، قبل أن يعود اللقاء ويُتوّج المغرب باللقب رسميًا.

وفي المقابل، ينتظر أن تنظر المحكمة الرياضية الدولية في شكوى السنغال ضد قرار الاتحاد الأفريقي بسحب اللقب.

تصريحات موتسيبي

وقال موتسيبي في تصريحات صحفية: "أمم أفريقيا 2025 حققت نجاحات غير مسبوقة على مختلف الأصعدة، سواء من حيث التنظيم أو المتابعة"، مضيفًا: "البطولات الأفريقية أثبتت قدرتها على منافسة كبريات البطولات العالمية".

وتابع رئيس "كاف": "أعرب عن أسفي إزاء الأحداث التي شهدتها مباراة النهائي، لكننا نجري تعديلات على بعض القوانين لتدارك أوجه القصور وتعزيز مصداقية المنافسات الأفريقية".

موتسيبي كاف كأس الأمم الأفريقية 2025

خدمة تتبع جديدة من النيابة.. كيف تستعيد هاتفك المسروق إلكترونيًا؟
زيادة جديدة في أسعار زيوت توتال تصل إلى 560 جنيها بالعبوة الواحدة
"النوم المتقطع المستمر".. إليك تأثير الإنترنت على الجسم
العطش الكاذب.. لماذا يطلب جسمك الماء وهو لا يحتاجه؟
حكاية ملوحة كلب البحر.. من بحيرة ناصر إلى موائد شم النسيم - فيديو وصور
