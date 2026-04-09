أشاد الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بنجاح بطولة أمم أفريقيا 2025 التي أقيمت في المغرب خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مؤكدًا أنها الأنجح على كافة الأصعدة.

وكانت مباراة نهائي البطولة قد شهدت جدلًا واسعًا بعد انسحاب منتخب السنغال من المباراة لمدة 12 دقيقة احتجاجًا على احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح المغرب في الدقيقة الأخيرة، قبل أن يعود اللقاء ويُتوّج المغرب باللقب رسميًا.

وفي المقابل، ينتظر أن تنظر المحكمة الرياضية الدولية في شكوى السنغال ضد قرار الاتحاد الأفريقي بسحب اللقب.

تصريحات موتسيبي

وقال موتسيبي في تصريحات صحفية: "أمم أفريقيا 2025 حققت نجاحات غير مسبوقة على مختلف الأصعدة، سواء من حيث التنظيم أو المتابعة"، مضيفًا: "البطولات الأفريقية أثبتت قدرتها على منافسة كبريات البطولات العالمية".

وتابع رئيس "كاف": "أعرب عن أسفي إزاء الأحداث التي شهدتها مباراة النهائي، لكننا نجري تعديلات على بعض القوانين لتدارك أوجه القصور وتعزيز مصداقية المنافسات الأفريقية".