القبض على لاعب مونديال 2006 بعد محاولة سطو مسلح.. ما القصة؟

ألقي القبض على نجم منتخب الإكوادور في كأس العالم 2006 كريستيان لارا، بعد محاولة سطو مسلح عنيفة.

القبض على نجم منتخب الإكوادور السابق

أشارت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إلى أنه تم إلقاء القبض على لاعب منتخب الإكوادور السابق كريستيان لارا، البالغ من العمر 45 عاما، بعد محاولته سطو مسلح عنيف.

وأظهرت لقطات نُشرت على التلفزيون الوطني، لاعب خط الوسط السابق، وهو يتعرض للهجوم من قبل المارة الغاضبين قبل أن يتم اقتياده إلى سيارة شرطة.

وأكدت الشرطة أنها ألقت القبض على أربعة من المشتبه بهم الستة الذين قيل إنهم شاركوا في عملية السطو.

كما نشروا صوراً للرجال المحتجزين، بمن فيهم رجل يدعى لارا، ولقبه ديابليتو أو الشيطان الصغير، وأظهرت لقطات اعتقاله رجال شرطة مدججين بالسلاح وهم يضطرون لحمايته من المتفرجين الذين ركلوه ولكموه في رأسه خارج متجر الإلكترونيات الذي تم استهدافه بينما كان مكبل اليدين قبل أن يتم اقتياده إلى السيارة بعد تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والمجرمين.

وقال قائد الشرطة بابلو لاسترا: "أستطيع أن أؤكد أننا ألقينا القبض على أربعة أفراد يزعم أنهم شاركوا في محاولة سرقة متجر للتكنولوجيا في حي بالعاصمة الإكوادورية كيتو يُدعى لا ماجدالينا، ولارا كان من بين المحتجزين، لكن الأمر الآن متروك للمدعين العامين ليقرروا ما إذا كانوا سيوجهون اتهامات أم لا".

من هو لاعب منتخب الإكوادور المعتقل؟

قضي كريستيان لارا معظم مسيرته مع نادي ديبورتيفو إل ناسيونال، كما لعب في الدوري القطري وكولومبيا والمكسيك.

ظهر لارا لأول مرة مع المنتخب الوطني في عام 2001، وسجل هدفاً وصنع هدفاً ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2006، ليقود الإكوادور إلى فوز 2-0 على عمالقة أمريكا الجنوبية.

وكان ضمن تشكيلة الفريق في كأس العالم لكرة القدم 2006، وهي المشاركة الثانية للإكوادور في النهائيات.

