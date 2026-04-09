مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

جميع المباريات

إعلان

القبض على لاعب مونديال 2006 بعد محاولة سطو مسلح.. ما القصة؟

كتب : هند عواد

08:00 ص 09/04/2026

لاعب منتخب الإكوادور السابق كريستيان لارا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقي القبض على نجم منتخب الإكوادور في كأس العالم 2006 كريستيان لارا، بعد محاولة سطو مسلح عنيفة.

أشارت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إلى أنه تم إلقاء القبض على لاعب منتخب الإكوادور السابق كريستيان لارا، البالغ من العمر 45 عاما، بعد محاولته سطو مسلح عنيف.

وأظهرت لقطات نُشرت على التلفزيون الوطني، لاعب خط الوسط السابق، وهو يتعرض للهجوم من قبل المارة الغاضبين قبل أن يتم اقتياده إلى سيارة شرطة.

وأكدت الشرطة أنها ألقت القبض على أربعة من المشتبه بهم الستة الذين قيل إنهم شاركوا في عملية السطو.

كما نشروا صوراً للرجال المحتجزين، بمن فيهم رجل يدعى لارا، ولقبه ديابليتو أو الشيطان الصغير، وأظهرت لقطات اعتقاله رجال شرطة مدججين بالسلاح وهم يضطرون لحمايته من المتفرجين الذين ركلوه ولكموه في رأسه خارج متجر الإلكترونيات الذي تم استهدافه بينما كان مكبل اليدين قبل أن يتم اقتياده إلى السيارة بعد تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والمجرمين.

وقال قائد الشرطة بابلو لاسترا: "أستطيع أن أؤكد أننا ألقينا القبض على أربعة أفراد يزعم أنهم شاركوا في محاولة سرقة متجر للتكنولوجيا في حي بالعاصمة الإكوادورية كيتو يُدعى لا ماجدالينا، ولارا كان من بين المحتجزين، لكن الأمر الآن متروك للمدعين العامين ليقرروا ما إذا كانوا سيوجهون اتهامات أم لا".

من هو لاعب منتخب الإكوادور المعتقل؟

قضي كريستيان لارا معظم مسيرته مع نادي ديبورتيفو إل ناسيونال، كما لعب في الدوري القطري وكولومبيا والمكسيك.

ظهر لارا لأول مرة مع المنتخب الوطني في عام 2001، وسجل هدفاً وصنع هدفاً ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2006، ليقود الإكوادور إلى فوز 2-0 على عمالقة أمريكا الجنوبية.

وكان ضمن تشكيلة الفريق في كأس العالم لكرة القدم 2006، وهي المشاركة الثانية للإكوادور في النهائيات.

كأس العالم منتخب الإكوادور كريستيان لارا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأزهر يدين بأشد العبارات جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان
"استعدوا لتقلبات الجو".. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس اليوم
ترامب: لا أسلحة نووية ومضيق هرمز سيكون مفتوحًا وآمنًا
على طريقة البشر.. "كوكو" قرد الفيوم يبدأ يومه بفنجان قهوة -فيديو وصور
دراسة تكشف تأثير وزن حديثي الولادة على وظائف الدماغ في المستقبل ؟
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران