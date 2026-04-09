منافس الزمالك بالكونفدرالية.. أبرز المعلومات عن شباب بلوزداد الجزائري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة مساء غدا الجمعة، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نظرة على شباب بلوزداد منافس الزمالك

يدخل شباب بلوزداد الجزائري مباراة الزمالك بمدرب مؤقت، وهو هشام جوزية المدرب المساعد، وذلك بعدما تم إيقاف مدربه سيد راموفيتش.

وأعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري، في بيان رسمي، إيقاف مدربه سيد راموفيتش مؤقتاً وفرض عقوبات انضباطية على بعض لاعبيه، دون الكشف عن الأسباب.

ويخوض الفريق الجزائري لقاء الزمالك، متسلحا بجماهيره ودفعة معنوية قوية، بعد تحقيق الانتصار في مباراتين متتاليتين بالدوري الجزائري، إذ اكتسح ترجي مستجانم، بنتيجة 7-0، وفاز على بارادو بثلاثية نظيفة.

معلومات عن شباب بلوزداد الجزائري

تبلغ القيمة التسويقية لشباب بلوزداد 10.53 مليون يورو، ويضم 7 لاعبين يلعبون في المنتخب الجزائري، ويبلغ متوسط ​​أعمار اللاعبين 26.5.

ولم يحقق الزمالك أي فوز على شباب بلوزداد الجزائري، في مباراتين جمعتهما بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023، إذ ذهابا بهدف نظيف وإيابا بثنائية نظيفة.

اقرأ أيضًا:

مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي

دستة أهداف.. الأهلي يكتسح بيراميدز في الدوري المصري للسيدات



