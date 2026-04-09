مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

منافس الزمالك بالكونفدرالية.. أبرز المعلومات عن شباب بلوزداد الجزائري

كتب : هند عواد

09:00 ص 09/04/2026

شباب بلوزداد الجزائري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة مساء غدا الجمعة، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نظرة على شباب بلوزداد منافس الزمالك

يدخل شباب بلوزداد الجزائري مباراة الزمالك بمدرب مؤقت، وهو هشام جوزية المدرب المساعد، وذلك بعدما تم إيقاف مدربه سيد راموفيتش.

وأعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري، في بيان رسمي، إيقاف مدربه سيد راموفيتش مؤقتاً وفرض عقوبات انضباطية على بعض لاعبيه، دون الكشف عن الأسباب.

ويخوض الفريق الجزائري لقاء الزمالك، متسلحا بجماهيره ودفعة معنوية قوية، بعد تحقيق الانتصار في مباراتين متتاليتين بالدوري الجزائري، إذ اكتسح ترجي مستجانم، بنتيجة 7-0، وفاز على بارادو بثلاثية نظيفة.

معلومات عن شباب بلوزداد الجزائري

تبلغ القيمة التسويقية لشباب بلوزداد 10.53 مليون يورو، ويضم 7 لاعبين يلعبون في المنتخب الجزائري، ويبلغ متوسط ​​أعمار اللاعبين 26.5.

ولم يحقق الزمالك أي فوز على شباب بلوزداد الجزائري، في مباراتين جمعتهما بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023، إذ ذهابا بهدف نظيف وإيابا بثنائية نظيفة.

مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي

دستة أهداف.. الأهلي يكتسح بيراميدز في الدوري المصري للسيدات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شباب بلوزداد الجزائري الزمالك الكونفدرالية الأفريقية

فيديو قد يعجبك



المؤشر الرئيسي للبورصة ينخفض بنسبة 0.43% بمستهل جلسة اليوم الخميس
المؤشر الرئيسي للبورصة ينخفض بنسبة 0.43% بمستهل جلسة اليوم الخميس
الدولار يواصل الانخفاض مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات الخميس
الدولار يواصل الانخفاض مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات الخميس
أول اتصال منذ بدء الحرب.. السعودية وإيران تبحثان خفض التوتر
أول اتصال منذ بدء الحرب.. السعودية وإيران تبحثان خفض التوتر
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-4: تقدم مهني لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-4: تقدم مهني لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
إليسا ونوال الزغبي وعدد من النجوم يساندون لبنان في محنتها.. ماذا قالوا؟
إليسا ونوال الزغبي وعدد من النجوم يساندون لبنان في محنتها.. ماذا قالوا؟

الذهب ينخفض ببداية تعاملات الخميس
"ارتفاع الحرارة وشبورة مائية".. توقعات طقس الأيام المقبلة