تم انتخاب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، رئيسًا لرابطة الأندية الإفريقية بالتزكية خلال الانتخابات التي جرت اليوم على هامش الاجتماع التأسيسي للرابطة في القاهرة.

تعزيز دور رابطة الأندية الإفريقية

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز دور رابطة الأندية الإفريقية، التي تم تأسيسها مؤخرا، بهدف تطوير كرة القدم القارية ورفع قيمتها الفنية والتسويقية.

عضوية الاتحاد الدولي لرابطة الأندية

وبموجب هذا التعيين، أصبح أحمد دياب مؤهلا لعضوية الاتحاد الدولي لروابط الدوريات العالمية، وهو ما يمثل إضافة مهمة لرابطة الأندية المصرية على الصعيد الدولي.

جهود أحمد دياب في تأسيس الرابطة

وقاد دياب جهود تأسيس الرابطة الإفريقية المحترفة، بما يتوافق مع التحولات العالمية في هيكل كرة القدم واستراتيجيات تطويرها، وذلك خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن 54 رابطة إفريقية وعالمية.

ويشغل أحمد دياب رئاسة رابطة الأندية المصرية منذ تأسيسها، ويواصل قيادة المبادرات الرامية لتعزيز مكانة الأندية المصرية والإفريقية في المشهد الكروي الدولي.