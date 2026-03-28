مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

1 2
21:30

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

السنغال

2 0
18:00

بيرو

مباريات ودية - منتخبات

المجر

1 0
19:00

سلوفينيا

أحمد دياب يفوز في انتخابات رئيس رابطة الأندية الإفريقية

كتب : محمد عبد السلام

09:41 م 28/03/2026 تعديل في 09:47 م

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية (3)

تم انتخاب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، رئيسًا لرابطة الأندية الإفريقية بالتزكية خلال الانتخابات التي جرت اليوم على هامش الاجتماع التأسيسي للرابطة في القاهرة.

تعزيز دور رابطة الأندية الإفريقية

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز دور رابطة الأندية الإفريقية، التي تم تأسيسها مؤخرا، بهدف تطوير كرة القدم القارية ورفع قيمتها الفنية والتسويقية.

عضوية الاتحاد الدولي لرابطة الأندية

وبموجب هذا التعيين، أصبح أحمد دياب مؤهلا لعضوية الاتحاد الدولي لروابط الدوريات العالمية، وهو ما يمثل إضافة مهمة لرابطة الأندية المصرية على الصعيد الدولي.

جهود أحمد دياب في تأسيس الرابطة

وقاد دياب جهود تأسيس الرابطة الإفريقية المحترفة، بما يتوافق مع التحولات العالمية في هيكل كرة القدم واستراتيجيات تطويرها، وذلك خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن 54 رابطة إفريقية وعالمية.

ويشغل أحمد دياب رئاسة رابطة الأندية المصرية منذ تأسيسها، ويواصل قيادة المبادرات الرامية لتعزيز مكانة الأندية المصرية والإفريقية في المشهد الكروي الدولي.

أحمد دياب رابطة الأندية المصرية

أخبار و تقارير

تعرف على أول دولة تفرض قيودا على حسابات الأطفال في منصات التواصل الاجتماعي
رياضة عربية وعالمية

بعد سحب اللقب.. منتخب السنغال يحتفل بكأس الأمم أثناء مباراته الودية أمام
أخبار مصر

مقاطعة وتراجع في اللحظات الأخيرة.. اجتماع مدبولي برؤساء الهيئات البرلمانية
أخبار مصر

بحضور وزراء ونواب.. النائب عبدالمنعم إمام يحتفل بعقد قرانه -(25 صورة)
شئون عربية و دولية

هجوم ثانٍ خلال ساعات.. الحوثيون يستهدفون مواقع إسرائيلية

