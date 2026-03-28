وصول منتخب مصر إلى إسبانيا استعدادا للمباراة الودية

كتب : محمد عبد السلام

07:05 م 28/03/2026
أعلن الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم وصول بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا، قادمة من مدينة جدة، وذلك لخوض مباراة ودية ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026.

وصول منتخب مصر إسبانيا

واستغرقت رحلة بعثة "الفراعنة" نحو 7 ساعات للوصول إلى إسبانيا، حيث تأتي هذه المواجهة بعد الفوز الأخير على منتخب السعودية في جدة، على ملعب الإنماء بالمدينة التعليمية.

نتيجة مباراة مصر والسعودية

وشهدت مباراة مصر والسعودية تألق عدد من اللاعبين، في مقدمتهم أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي، الذي سجل هدفا وصنع آخر، إلى جانب كل من محمود حسن تريزيجيه، وعمر مرموش، وإسلام عيسى، وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر بأربعة أهداف دون رد، في ظل أداء قوي ومميز من اللاعبين.

موعد مباراة مصر وإسبانيا

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وإسبانيا يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر منتخب إسبانيا

