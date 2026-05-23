إعلان

هل الرادار يكشف شرخ زجاج السيارة؟- مصدر مروري يوضح الحقيقة

كتب : صابر المحلاوي

11:48 م 23/05/2026

الرادارات الحديثة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، أن أجهزة الرادار المنتشرة على الطرق لا تقوم برصد شرخ زجاج السيارة، موضحًا أن دورها يقتصر على مراقبة السرعة وتجاوز الإشارات وعدد من المخالفات المرورية الأخرى.

حقيقة رصد الرادار لعيوب زجاج السيارة

وأوضح قريطم أن وجود شرخ في الزجاج الأمامي للسيارة يُعد مخالفة مرورية في حال كان يؤثر على رؤية السائق، خاصة إذا كان في الجانب الأمامي جهة القيادة، لما يمثله من خطورة على السلامة المرورية.

وأضاف أن رصد هذه المخالفة لا يتم عبر الرادارات، وإنما من خلال اللجان المرورية الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الداخلية، والتي تتولى فحص المركبات أثناء التوقف في الأكمنة أو الحملات المرورية.

وأشار إلى أنه في حال اكتشاف شرخ كبير في الزجاج الأمامي يؤثر على الرؤية أو يعرض السائق للخطر، يتم تحرير مخالفة مرورية، وقد يتم سحب رخصة التسيير في بعض الحالات لحين إصلاح الزجاج والتأكد من صلاحية السيارة للسير.

وشدد مساعد وزير الداخلية الأسبق على ضرورة الإسراع بإصلاح أي شروخ في الزجاج الأمامي فور حدوثها، مؤكدًا أن ذلك يساهم في تجنب المخالفات المرورية وتقليل احتمالات وقوع الحوادث، داعيًا السائقين إلى إجراء فحص دوري للمركبات لضمان السلامة على الطرق.

اقرأ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء مدحت قريطم مخالفات المرور وزير الداخلية حملات المرور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسي يشارك في اتصال مشترك مع ترامب وقادة عرب وإقليميين لبحث تهدئة التوتر
أخبار مصر

السيسي يشارك في اتصال مشترك مع ترامب وقادة عرب وإقليميين لبحث تهدئة التوتر
أجواء ربيعية وأمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس إجازة عيد الأضحى
أخبار مصر

أجواء ربيعية وأمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس إجازة عيد الأضحى
بحضور تركي آل الشيخ.. الأهرامات تحتضن نزالًا بين أوسيك وفيرهوفن
زووم

بحضور تركي آل الشيخ.. الأهرامات تحتضن نزالًا بين أوسيك وفيرهوفن
متحدث الصحة: الذبح غير المنظم للأضاحي يعرض المواطنين لمخاطر صحية مباشرة
أخبار مصر

متحدث الصحة: الذبح غير المنظم للأضاحي يعرض المواطنين لمخاطر صحية مباشرة
إعلان مهم قريبًا.. ترامب يكشف تفاصيل اتصاله بقادة مصر ودول بالمنطقة
شئون عربية و دولية

إعلان مهم قريبًا.. ترامب يكشف تفاصيل اتصاله بقادة مصر ودول بالمنطقة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

إعلان مهم قريبًا.. ترامب يكشف تفاصيل اتصاله بقادة مصر ودول بالمنطقة
السيسي يشارك في اتصال مشترك مع ترامب وقادة عرب وإقليميين لبحث تهدئة التوتر بالمنطقة