أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، أن أجهزة الرادار المنتشرة على الطرق لا تقوم برصد شرخ زجاج السيارة، موضحًا أن دورها يقتصر على مراقبة السرعة وتجاوز الإشارات وعدد من المخالفات المرورية الأخرى.

حقيقة رصد الرادار لعيوب زجاج السيارة

وأوضح قريطم أن وجود شرخ في الزجاج الأمامي للسيارة يُعد مخالفة مرورية في حال كان يؤثر على رؤية السائق، خاصة إذا كان في الجانب الأمامي جهة القيادة، لما يمثله من خطورة على السلامة المرورية.



وأضاف أن رصد هذه المخالفة لا يتم عبر الرادارات، وإنما من خلال اللجان المرورية الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الداخلية، والتي تتولى فحص المركبات أثناء التوقف في الأكمنة أو الحملات المرورية.



وأشار إلى أنه في حال اكتشاف شرخ كبير في الزجاج الأمامي يؤثر على الرؤية أو يعرض السائق للخطر، يتم تحرير مخالفة مرورية، وقد يتم سحب رخصة التسيير في بعض الحالات لحين إصلاح الزجاج والتأكد من صلاحية السيارة للسير.



وشدد مساعد وزير الداخلية الأسبق على ضرورة الإسراع بإصلاح أي شروخ في الزجاج الأمامي فور حدوثها، مؤكدًا أن ذلك يساهم في تجنب المخالفات المرورية وتقليل احتمالات وقوع الحوادث، داعيًا السائقين إلى إجراء فحص دوري للمركبات لضمان السلامة على الطرق.